加拿大爆麻疹搞不定 清零恐需5年 醫：台灣也可能發生

加拿大27年前被列為「麻疹清零國」，但隨著時間過去，當地人忘了麻疹有多致命，疫苗接種率大幅下降，去年10月爆發麻疹傳播至今無法解決，未來可能需要5年才能重新清零；奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，只要疫苗接種率下降，類似的情況也可能發生在台灣，提醒民眾要一起配合，共同守護台灣。

陳志金今（12）日在臉書表示，去年10月一名泰國籍旅客前往加拿大參加婚禮，在不知情的情況下散播麻疹給賓客，就此讓麻疹病毒蔓延，過去1年累計超過5000人確診，至少導致2名子宮內感染的早產兒死亡。

清零難度高 恐需5年

陳志金指出，其實加拿大27年前就被列為麻疹清零國，也許是因為時間太過久遠，導致兒童疫苗接種率下降，如今重新爆發麻疹病毒，反對打疫苗的社區疫情特別嚴重，未來恐需要5年才能重新清零，鄰近的美國、墨西哥等地區也岌岌可危。

麻疹傳播力高 台灣也要注意

陳志金說，麻疹的傳播力極高，1名感染者身邊若有10名未接種疫苗的密切接觸者，至少有9人會中標，而目前最好的預防方式就是接種MMR三合一疫苗，若台灣的疫苗接種率下降、境外移入案例失控，類似的狀況也可能在台灣上演，「注射麻疹疫苗是保護孩童和保護社會的重要措施，需要我們一起來配合、一起守護」。

