加拿大爆麻疹搞不定 清零恐需5年 醫：台灣也可能發生
加拿大27年前被列為「麻疹清零國」，但隨著時間過去，當地人忘了麻疹有多致命，疫苗接種率大幅下降，去年10月爆發麻疹傳播至今無法解決，未來可能需要5年才能重新清零；奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金指出，只要疫苗接種率下降，類似的情況也可能發生在台灣，提醒民眾要一起配合，共同守護台灣。
陳志金今（12）日在臉書表示，去年10月一名泰國籍旅客前往加拿大參加婚禮，在不知情的情況下散播麻疹給賓客，就此讓麻疹病毒蔓延，過去1年累計超過5000人確診，至少導致2名子宮內感染的早產兒死亡。
清零難度高 恐需5年
陳志金指出，其實加拿大27年前就被列為麻疹清零國，也許是因為時間太過久遠，導致兒童疫苗接種率下降，如今重新爆發麻疹病毒，反對打疫苗的社區疫情特別嚴重，未來恐需要5年才能重新清零，鄰近的美國、墨西哥等地區也岌岌可危。
麻疹傳播力高 台灣也要注意
陳志金說，麻疹的傳播力極高，1名感染者身邊若有10名未接種疫苗的密切接觸者，至少有9人會中標，而目前最好的預防方式就是接種MMR三合一疫苗，若台灣的疫苗接種率下降、境外移入案例失控，類似的狀況也可能在台灣上演，「注射麻疹疫苗是保護孩童和保護社會的重要措施，需要我們一起來配合、一起守護」。
其他人也在看
快速公路大貨車降速 有效減少事故率
記者傅希堯／台北報導 交通部十二日指出，快速公路執行大型載重車輛降速行駛後，事故佔比…中華日報 ・ 1 小時前
蘋果「1策略」封神 股價創新高 專家也認走眼：小丑是我
蘋果「1策略」封神 股價創新高 專家也認走眼：小丑是我EBC東森新聞 ・ 10 小時前
太魯閣牌樓重生倒數！撞毀近1年後終動工 11／17起修復
太魯閣口知名地標「太魯閣牌樓」去年底被工程車意外撞毀，上方「東西橫貫公路」6字應聲掉落，太管處依《文化資產保存法》修復，因發包採購多次流標，現已確定本月17日起動工，工程不影響人車通行，但仍提醒遊客勿逗留，太管處將盡速恢復太魯閣牌樓風貌。中時新聞網 ・ 7 小時前
疫情惡化逾一年 加拿大零麻疹國家紀錄破功
（中央社記者程愛芬溫哥華10日專電）因麻疹疫情不斷爆發逾一年之久，加拿大被裁定喪失麻疹清零國家地位（measles elimination status），失去了維持27年零麻疹國家的光榮紀錄。中央社 ・ 1 天前
中鋼斥資10.4億元 推動設備汰舊換新
中鋼今（12）日召開第19屆董事會第3次會議，通過兩項汰舊換新計畫案，估計將共投入10.4億元，中鋼表示，兩項計畫案均於明年一月一日展開，完成後具提升產品品質及降低生產成本等效益。中鋼通過的議案有煉鋼廠一號扁鋼胚連鑄機鑄模段設備汰舊換新計畫核議案，中鋼表示，為提升產品品質、提高設備穩定性以增進生產彈自由時報 ・ 7 小時前
國道上發生車禍該怎麼辦？關鍵步驟一次看懂｜汽車小學堂
正所謂天有不測風雲，只要把車開上路，難免有事故發生的機會。或許只是輕微擦撞，或是不幸遇上嚴重車禍。若事故發生在市區街道，處理起來還算容易，但要是發生在車速飛快的國道或快速道路上，問題可就變得棘手多了。本篇文章要帶大家熟記「國道及快速道路事故處理SOP」，危急時刻能少慌一分、多保一命。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 14 小時前
輸電系統故障 多明尼加多處無電可用
（中央社聖多明哥11日綜合外電報導）多明尼加共和國能源公司今天表示，輸電系統故障導致電力中斷，影響範圍不明，首都聖多明哥（Santo Domingo）部分地區無電可用。中央社 ・ 12 小時前
《上海灘》唱一世！78歲葉麗儀走過「浪奔浪流」 罹癌後重生
「殿堂級歌后」葉麗儀當年憑藉《上海灘》紅遍華語樂壇，不過人前歡笑、背後挫折，她先後罹患乳癌與憂鬱症，不僅自身遭受病魔打擊，同時也憂心孫子患有腦瘤，老公因脊椎問題不良於行。唱了一輩子《上海灘》，如今78歲葉麗儀不僅狀態極佳，更回到歌曲誕生地開唱，讓歌迷倍感動容。自由時報 ・ 14 小時前
樹林捷運工地鐵管從天而降 豪車引擎蓋慘砸毀
新北市 / 綜合報導 新北市樹林區大安路與保安街口捷運工地，昨(11)日下午發生工安意外！當時大型吊車正在吊掛鐵管，沒想到卻突然傾斜掉落，砸中路過的BMW轎車引擎蓋，還好沒造成人員傷亡，駕駛趕緊下車察看，明顯受了驚嚇。新北捷運局表示，會對承包廠商開罰至少6萬元，並要求停工檢討改善，車輛毀損也由廠商負責賠償。大型吊車緩緩移動吊臂，進行吊掛作業沒想到下一秒，長長的鐵管傾斜突然掉落，黑色轎車閃避不及引擎蓋被砸中，差一點點就波及駕駛座，BMW轎車車頭全是灰，引擎蓋凹陷保險桿脫落，駕駛餘悸猶存，目擊加油站員工說：「很大聲，它掉下來之前有聽到義交在喊，喊的時候我走過去看，東西就已經掉下來了。」再看一次驚險瞬間，當時吊臂已經轉回工地內，義交人員放行車輛，結果鐵管突然掉落，義交發現後大喊，還是來不及阻止事故，鐵管也瞬間斷成兩截，事發在新北市樹林區，大安路和保安街口，土城樹林線捷運工地，11日下午3點多，廠商正在進行，捷運墩柱施工，吊掛特密管時，疑似不慎滑脫。記者蔡銍湣說：「新北捷運的土城樹林線，正在進行高架墩柱的施工，這個路口近期才開始施作，就發生工安意外。」路口車流量大，卻發生驚險意外，危及用路人安全，捷運局也展開調查。新北捷運局副發言人陳儀蓉說：「開罰至少6萬元，並要求廠商停工改善，全面檢討特密管的吊掛高度，另外關於車輛損毀部分，也要求廠商全權負責。」開車開到一半，突然飛來橫禍，幸虧沒砸到人，否則後果不堪設想。 原始連結華視影音 ・ 8 小時前
台中男深夜索免費餐遭拒 怒砸小吃店被壓制警送辦
（中央社記者趙麗妍台中12日電）台中市東區東英路、十甲路口一家小吃店，昨天深夜有男子索求免費供餐，遭店員拒絕後竟以言語怒罵，又與其他顧客發生衝突，更衝進店內破壞物品；警方到場，將已被壓制男子帶回偵辦。中央社 ・ 12 小時前
PLG／與BLG緊密合作！陳建州盼共推廣亞洲籃球 日職盛讚：P擁最熱情粉絲
體育中心/綜合報導日本職籃B.League上周末在國立政治大學體育館舉辦交流活動台北站，與日職屬官方合作關係的台灣職籃P. League+ 副會長陳建州獲邀與會，和B.League國際事務營運長岡本直也，暢談亞洲籃球展望。FTV Sports ・ 11 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一半台灣人中鏢！喝酒臉紅恐「1體質」惹禍 大增7癌風險
現代人生活壓力大，偶爾小酌紓壓，但若喝酒容易臉紅，可能暗藏健康危機。馬偕醫大國際處與醫學系主辦的「精準醫療健康促進實踐」衛教活動指出，台灣的酒精不耐症高達近50%，酒精早在2007年已被世界衛生組織列為第一級致癌物，經常飲酒恐增加罹患消化道癌風險，飲酒後若出現臉紅、頭痛、嘔吐及宿醉等症狀，可能為酒精不耐症的警訊，呼籲民眾盡可能避免飲酒。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
怕打針？瘦瘦丸誕生了！ 72週內體重下降11.2%「價格更親民」
「瘦瘦針」近年掀起減重革命，但許多人仍困擾於需要注射及價格昂貴的問題。內分泌新陳代謝科醫師蔡明劼指出，今年11月發表的大型臨床試驗證實，口服「瘦瘦丸」能在72週內使體重下降11.2%，效果顯著，且價格可能更為親民，為期待有效、方便且經濟的減重方案的民眾帶來新選擇。中天新聞網 ・ 8 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 5 小時前
心臟衰退有救了！橘子皮藏「救心」成分 1吃法重啟長壽基因
台北榮民總醫院婦女醫學部遺傳優生學科主任張家銘指出，很多癌症康復者在打完化療針、戰勝癌細胞後，卻默默迎來一場「心臟衰退的第二人生」。罪魁禍首之一，就是被暱稱為「小紅莓」的化療藥多柔比星（Doxorub健康2.0 ・ 1 天前
每天慢跑還是胖！女子「早餐戒麵包」 竟瘦下7公斤
減脂不一定要靠嚴格節食或高強度運動，新陳代謝內分泌專科醫師蔡明劼表示，長期維持健康體態的關鍵在於生活中的微調，例如早餐增加蔬菜、改變調味方式，就能逐漸建立健康飲食習慣。中天新聞網 ・ 13 小時前
泫雅跳舞中倒地！醫嘆「1事」＝癌症惡病質：女藝人都危險了
南韓女星泫雅9日在澳門表演時，突在舞台上暈倒，嚇壞全場觀眾，這也使得「泫雅太瘦、太胖」的外貌爭議再度成為焦點。醫師姜冠宇表示，其實該事件也是普遍女藝人的職場健康風險：低能量、血容血糖電解質、女性缺鐵。「若短時間暴瘦，其實就像癌症惡病質的營養剝奪一樣！」民眾應採取恆定飲食，即合理攝取與合理消耗，避免以減重為目標出現極端行為。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 5 小時前
長輩吞嚥退化 「喝水常嗆到」也暗藏危機！營養師教3技巧安全喝水
【健康醫療網／記者黃嫊雰報導】你有關注過家中長輩喝水的狀況嗎？蘇哲永營養師分享，李登輝前總統就因喝牛奶嗆咳而送醫，最終由於敗血性休克及多重器官衰竭，而與世長辭，提醒民眾若長輩吞嚥功能退化，清水、牛奶甚至茶都可能成為致命風險，建議應觀察並調整喝水姿勢；當長輩出現異常狀況，務必提高警覺、尋求醫療協助。 前總統案例示警 吞嚥退化引發一連串危機 蘇哲永營養師日前於fb粉絲團指出，李登輝前總統在家中喝牛奶時，因嗆咳被緊急送醫，經檢查發現有吸入性肺炎與心臟衰竭，後續更合併兩側肋膜積水與急性腎損傷。因當時其年事已高、且患有多重慢性病，住院期間反覆感染，最終因敗血性休克及多重器官衰竭離世。「他的故事，用最沉痛的方式，為全台灣的家庭，上了一堂關於『吞嚥退化』的課。」 台灣長輩每10人有1人吞嚥困難 清水「1原因」恐傷肺 「吞嚥困難」並非少數人的問題。根據國健署統計，在台灣65歲以上的社區長者中，每10人就有1人正面臨吞嚥障礙，更有約21.8%的長輩，每週至少發生三次以上的嗆咳。 許多人以為清水、牛奶或茶屬於安全的飲品，蘇哲永營養師指出，對吞嚥功能退化的長輩而言，這些「不稠的液體」反而最危險。由於液體流速健康醫療網 ・ 1 天前