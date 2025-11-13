加拿大男專注拍眼前北極熊 遇另一隻埋伏！慘遭2熊夾擊身亡

北極熊。（示意圖非當事熊／Pixabay）

到大自然小心野生動物攻擊！北極去年一起事故調查報告近日出爐，再度引發熱議。當時一名34歲男子貝斯特（Christopher Best）任職於北極布雷沃特島（BrevoortIsland）觀測站，但他因違反警告標誌外出拍攝北極熊，不幸遭兩隻北極熊攻擊身亡。

綜合外媒報導，去年8月貝斯特被派去北極雷達站工作兩天，同月8日他下班後，離開安全區域前往站外拍攝。當時貝斯特有看見大型北極熊警告標誌，但他剛好注意到有一隻北極熊，與其保持一定距離後拿起攝影器具拍攝。不過，貝斯特沒察覺有另一隻北極熊正在附近埋伏。

從事後流出的監視器畫面顯示，第二隻北極熊阻斷了貝斯特通往建築物的路徑，並直接衝向他，而第一隻北極熊隨後也加入攻擊，瞬間他遭到雙熊撕咬。當時有目擊者透過車庫門窗發現貝斯特遭北極熊攻擊，立刻呼喚其他工作人員。待野生動物監測員趕抵，使用12號霰彈槍發射非致命警報彈，迫使兩隻熊離開，但其中一隻再次回頭試圖攻擊眾人，最終他們不得不開槍將其擊斃。

調查報告中也表示，貝斯特有接受過北極熊安全訓練，但部分課程文件缺失。貝斯特母親考克斯（Shelly Cox）公開為兒子抱不平，若工作單位能採取更多安全措施，例如設置圍欄及具警報功能的動態感測器，或許能避免這場悲劇。

據了解，貝斯特原被派往布雷沃特島執行後勤工作，但因等待安全審核，期間暫擔任燃料槽清潔員。報告也提到，在過去七十年中，無論是貝斯特任職的公司或前身DEW Line計畫，從未發生北極熊攻擊人導致傷亡事件。對此，公司發言人表示，由於政府調查報告尚未完成，公司無法對事件評論，但強調「非常重視所有員工的安全與福祉，並對持續受到此悲劇影響的每個人表達關懷」。

