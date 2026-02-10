加拿大礦業公司10員工墨西哥遭綁架 已證實5人遇難

墨西哥當局於9日證實，上週在西北部錫那羅亞州（Sinaloa）發現的秘密墳墓中，已確認有5名死者為加拿大礦業公司遭綁架的員工。這批員工隸屬於總部位於溫哥華的威斯拉銀業公司（Vizsla Silver Corp.），於今年1月底在礦區遭武裝分子強行帶走。目前現場共挖掘出10具遺體，其餘身分仍有待進一步鑑定，這起慘劇再度引發國際對墨西哥治安惡化及礦業開採風險的關注。

加拿大威斯拉銀業通報10名員工於墨西哥集體失蹤。 （示意圖／美聯社）

《美聯社》報導，根據墨西哥總檢察長辦公室的消息，這些遺體是在康科迪亞（Concordia）社區附近的秘密墳墓中被發現的。威斯拉銀業執行長康納特（Michael Konnert）隨後發表聲明，表示公司已接獲家屬通知，得知在該公司專案現場失蹤的同仁不幸遇難，公司對此悲劇感到震驚與沉痛，並承諾將全力支持受害者家屬，同時配合當局搜尋其餘仍下落不明的員工。

墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）在10日的記者會上表示，軍警單位日前已逮捕4名涉嫌參與綁架案的嫌疑人，並由嫌犯指認現場後才尋獲這些埋屍地點。目前全案正處於嚴密調查階段，當局尚未對犯案動機發表評論。然而，案發地點位於山區，該區域正是錫那羅亞販毒集團（Sinaloa cartel）兩大敵對派系激戰一年多的地盤，當地幫派常藉由勒索礦業公司或非法變賣礦石牟利。

墨西哥總統薛恩鮑姆。 （資料照／美聯社）

這起綁架案始於1月28日，當時威斯拉銀業通報10名員工集體失蹤，儘管墨西哥聯邦政府隨後增派軍隊入駐該州展開搜救行動，最終仍未能阻止悲劇發生。錫那羅亞州州長羅查（Ruben Rocha）指出，除了礦工案外，當地近日也發生墨西哥遊客遭綁架事件，治安形勢極其嚴峻。據統計，該州目前有超過7000人失蹤，而全墨西哥的失蹤人數已累計超過13.2萬人。

