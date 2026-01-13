加拿大總理八年後首次訪華，卡尼中國行何以將聚焦經貿？

[Getty Images]

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於1月14日至17日訪問中國，這是自2017年以來加拿大總理首次訪華，被視為中加關係向好的重要信號。

卡尼辦公室表示，此次訪問將聚焦貿易、能源、農業及國際安全等議題。

此次訪華是在卡尼去年10月於韓國亞太經合組織（APEC）領導人峰會期間，與中國國家主席習近平會晤後正式受邀的。

有分析認為， 雙方將聚焦經貿， 加方也將借此對亞洲布局。但中加關係自孟晚舟事件以來陷入僵局，這次訪問能否破局，是一大觀察點。

為何此時訪華

要理解這次訪華的重要性，必須從過去八年的中加關係說起。

2018年，加拿大應美國要求逮捕華為高管孟晚舟這一事件成為中加關係極具惡化的轉折點。隨後中國以國家安全為由拘押兩名加拿大公民，被視為人質外交，雙邊外交陷入低谷。

2021年，三人分別獲釋。雖然事件得到解決，但政治互信並未完全恢復。

經貿方面也經歷摩擦。2024年，加拿大對中國電動車加徵100%關稅，並對鋼鋁產品課徵25%關稅，中國則對加拿大油菜籽、油菜籽油及豌豆等農產品加徵高額關稅。

即便如此，雙邊貿易在過去幾年仍有持續穩定的增長。

中國是加拿大重要的貿易夥伴，2024年雙邊商品貿易總額達1187億美元，加拿大對華出口為299億美元，自華進口888億美元。

阿爾伯塔大學（University of Alberta）中國研究院高級研究員王佳對BBC說，「從貨品貿易的角度來看，雙方貿易並不涉及高敏感性技術，比如高端芯片領域，因此經貿合作潛力仍很大。」

「兩國在經貿方面仍有很大互補性。」

加拿大出口中國的產品主要集中在能源與農產品，而中國出口加拿大則以電子產品與機械設備為主。

此次訪華的時機亦非偶然。全球供應鏈受美國高額關稅與保護主義政策影響，加拿大面臨出口壓力。

加拿大作為中等影響力國家，高度依賴外貿，因此必須尋找更多貿易夥伴，以提升經濟韌性。卡尼上任後致力於重新審視加拿大的國際戰略，特別是亞洲市場。

卡尼在2025年宣布一項重大經濟戰略，目標是到2035年將加拿大對美國以外市場的出口翻倍，以降低對單一市場的依賴。

王佳說，「這次訪華既是經貿行動，也是政治信號，顯示加拿大領導人正在調整國際戰略。」

過去幾年，加拿大國民的世界觀發生了很大改變，以前覺得美國是最可靠的盟友和鄰居，現在越來越多人已經把美國視為一種潛在威脅；而對於中國的正面看法反而比美國還要多，超過半數國民希望增加與中國的經貿往來。「這種變化在過去幾乎是不可想象的」，王佳說。

此外，加拿大希望維護多邊貿易和國際秩序，反對單邊主義，也是推動此次訪華的重要背景。

[Getty Images]

雙方各有什麼期待

卡尼近日在一份聲明中表示：「在全球貿易動盪之際，加拿大致力於建立一個更具競爭力、更可持續、更獨立的經濟體。我們正在世界各地建立新的伙伴關係，以改變我們經濟對單一貿易夥伴的依賴。」

去年10月。加拿大外長阿南德（Anita Anand）訪華，與中國外長王毅會晤，討論如何在不斷變化的雙邊關係和全球背景下，重新聚焦該夥伴關係，以實現共同目標，這被視為加總理訪華做鋪墊。

分析指出，加拿大可能希望透過此次訪問，改善能源出口結構。

目前中國對加拿大石油的需求量正加速增長，超越美國，成為加拿大石油最大的買家。根據中國石油新聞中心，其中運往中國的原油達到每日20.7萬桶，超過運往美國的17.3萬桶。

王佳表示，加拿大阿爾伯塔省的重油質量與委內瑞拉類似，雖然沒有委內瑞拉多，但也佔世界總產量的第四位左右，可供中國南方煉廠使用。在當前委內瑞拉產能受限的情況下，加拿大石油出口中國既符合市場需求，也可以增加出口收益。

除此之外，農業也是重點議題之一。加拿大是中國重要的貿易伙伴。中國希望穩定出口市場，增加農產品和能源進口。加拿大油菜籽仍是中國重要進口來源，如果關稅障礙解除，雙方貿易仍有進一步增長空間。

多伦多大学政治学教授王惠玲（Lynette Ong）對BBC說，「中國已明確將油菜籽關稅與電動車關稅掛鉤。雙方或將推動部分關稅下調，以釋出善意的合作意願，我對此持審慎樂觀態度。」

美國因素的影響

[Getty Images]

美國是加拿大最重要的盟友與鄰國，美國也是加拿大的主要安全夥伴，加拿大在安全上離不開美國。

但自特朗普時期以來，美國傾向採取單邊主義措施，包括對鋼鋁課稅、限制北美自由貿易協定條款、以及在科技與農產品上施壓加拿大，導致加拿大不得不重新評估其對美依存度。

王佳指出，「目前美國的單邊主義以及對很多國際秩序的無視，對加拿大是一種挑戰；加拿大希望保持多邊主義，捍衛國際秩序。」

此外，美國在印太地區推行對中國的遏制策略，包括科技、能源、金融及軍事領域。分析指出，這對加拿大而言既是壓力也是警示：一方面美國可能要求加拿大在貿易和外交上站隊；另一方面，加拿大若過度依賴美國，將在面對中美競爭時喪失自主空間。

「特朗普總統在加中關係上想要採取的行動，並非加拿大所能掌控。鑑於他的性格，即使我們什麼都不做，他的政策本質上仍充滿不可預測性。我不認為加拿大應該因此受到制約。」王惠玲教授說。

而對於中國，加拿大仍有疑慮。孟晚舟事件為政治互信蒙上陰影，至今仍影響加拿大政界和民眾對中國的觀感。

此外，人權問題是中加之間長期存在的政治分歧。加拿大多次就新疆、西藏、香港等議題公開批評中國；中國則多次指責加方干涉中方內部事務。

王佳說, 卡尼此行有望在經貿領域取得初步成果，但政治敏感問題不會完全解決。