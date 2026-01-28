加拿大總理卡尼妙評：現在美國沒什麼東西是正常的

加拿大總理卡尼證實，他26日確實有與川普通過電話，不過是川普打電話給他；而他向川普重申，他在瑞士達沃斯論壇的發言，是他的本意，沒有改變也不會改變。

加拿大總理卡尼日前在達沃斯世界經濟論壇年會發表批評美國川普政府的演說，獲得罕見的起立鼓掌與高度關注，甚至引發川普高度不滿。卡尼在27日在對國會演說時表示，現在美國「已經沒什麼東西是正常的」，這是個不爭的事實。（葉柏毅報導）

外電報導，卡尼日前在瑞士達沃斯全球經濟論壇不點名批判美國及川普政府，不但全球稱讚，回到加拿大之後，也獲得朝野一致好評。加拿大在野黨「魁人政團」黨魁布朗謝，也稱讚卡尼在瑞士的演說，「令人寬心，充滿願景」。

不過布朗謝也質詢卡尼，目前加拿大與美國談判的狀況如何？布朗謝提醒卡尼說，巧舌如簧是無法賺錢，不能創造就業機會，也不能保護工作的。卡尼則回應表示，世界已經改變了，華盛頓也改變了，現在的美國幾乎沒什麼是正常的，這就是事實。

此外，美國財政部長貝森特26日晚間，接受福斯新聞專訪時表示，卡尼當天稍早與川普通話時，「收回了一些他在達沃斯的『不幸言論』」。不過，卡尼在渥太華受訪時表示，貝森特所言不實，他自己對川普及美國的意見，從來沒有改變過。同時，是川普打電話給他，並不是他打電話給川普。卡尼說，他向川普重申，他在達沃斯論壇的講話，都是出於他的本意。