加拿大總理卡尼抵北京 料將磋商互降關稅

（中央社台北15日電）加拿大總理卡尼14日晚間抵達北京，展開對中國的破冰訪問之旅。卡尼16日將與中國國家主席習近平舉行會談，今天將與中國國務院總理李強會面。預計此行雙方將積極磋商互降電動車與油菜籽關稅。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於14日至17日對中國進行正式訪問，這是2017年以來首次有加國總理訪中。

據中國央視新聞報導，14日晚，卡尼乘機抵達北京首都國際機場，本次隨同卡尼訪中的包括外交、工業、農業、自然資源、國際貿易等領域多名內閣成員。

英國廣播公司（BBC）報導指，卡尼將在今日會晤李強與全國人大常委會委員長趙樂際，習近平則會在明日與卡尼進行一對一會談，並舉行宴會。

央視報導還指出，卡尼出發前在社交平台表示，中國是加拿大的第二大貿易夥伴，也是世界第二大經濟體，兩國之間務實及富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。加拿大總理辦公室表示，卡尼會與中方商討貿易、農業以及國際安全形勢等議題。

外界分析認為，卡尼此次訪中，意在推動中加關係整體升溫。無論在能源還是貿易領域，加拿大都亟需拓展新的合作夥伴。

路透社報導指，預料雙方可能達成協議，包括中方可能增加進口加拿大石油，並預期在商討中國取消對加拿大油菜籽關稅上會有所進展。

新加坡聯合早報引述新加坡國立大學東亞研究所高級研究員陳波表示，卡尼此行加拿大降低中國電動車關稅的「可能性很大」。

他還指出，任何的貿易開放競爭都會造成利益集團的受益或受損，該如何達到平衡是卡尼政府的重要課題。當美國希望走單邊主義，美墨加自由貿易的默契已經受到很大損害。加拿大得到了「盟友會背叛」的教訓，務實主義的外交和經濟合作路線，「是美國重壓下加拿大的一個無奈選擇，也是必然的選擇」。（編輯：廖文綺/朱建陵）1150115