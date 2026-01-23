加拿大總理卡尼演說重砲批美 川普怒撤和平委員會邀請

加拿大總理卡尼在達沃斯經濟論壇演說中痛批美國總統川普，川普盛怒之下，發文撤回對卡尼進入「和平委員會」的邀請。

加拿大總理卡尼，在瑞士達沃斯發表的演說中，以加拿大本身為例，強調「中等國家」應該要群策群力，避免成為「美國霸權」的受害者，並且強調任何國家都應該要學習好好自我保護。卡尼的演說，徹底惹惱了美國總統川普，川普發文說，他撤回了讓卡尼加入「和平委員會」的邀請。（葉柏毅報導）

卡尼在演說中，不點名地公開譴責「強權國家」，將經濟整合當作武器、以關稅作為施壓手段，欺壓世界上的「中等國家」，罕見獲得全場與會者起立鼓掌。

廣告 廣告

卡尼在演說中呼籲各國必須正視一個現實，那就是以規則為基礎的全球秩序已經走到盡頭，他也以加拿大為例，強調「若規則不再保護你，你就必須保護自己；如果你不在餐桌上，你就會出現在菜單上」。字字句句針對川普，不言可喻。

而據英國衛報報導，川普先前原本邀請卡尼，參加他所倡議的「和平委員會」，但在卡尼痛批他之後，川普在自家社群平台「真實社群」發文，表示已經撤回了對卡尼的邀請，川普並警告卡尼，說加拿大是靠美國才能生存下去的，希望卡尼下次說任何話的時候，能記住這一點。

儘管如此，卡尼親自撰寫講稿，直白地批評川普，大大提升了加拿大人對他的好感度。不少加拿大人都表示，卡尼的演說，大快人心，讓加拿大人找回了自己的光榮與驕傲。