加拿大總理卡尼睽違九年再度訪中 盼修復加中緊張關係

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於1月13日至17日訪問中國，成為加拿大總理睽違九年再度訪中的重要外交行程。雙方此行將就貿易、能源等議題展開討論，外界普遍視此為修復加中關係的關鍵舉措。在美國貿易政策高度不確定的背景下，加拿大正積極尋求市場多元化，降低對美國的依賴。卡尼此次訪中，被視為在經貿與地緣政治雙重壓力下，嘗試為加中關係尋找新的平衡點，也為未來外交與經濟布局鋪路。

睽違九年加拿大總理再訪中

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於1月13日至17日訪問中國，這次訪問不僅是卡尼任內最重要的出訪之一，更是加拿大總理睽違九年再度訪中。卡尼辦公室表示，雙方將針對貿易、能源、農業和國際安全等議題進行討論。

兩人上次見面是在2025年10月於南韓舉行的亞太經合組織高峰會，當時卡尼就在會後表示，加中關係正處於「轉折點」，這樣的轉折將會對加拿大經濟產生積極正面的影響。BBC報導，卡尼表示，中國願意與加拿大共同推動兩國關係重回健康、穩定的正軌。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）此次的訪中行程，是其任內最重要的外交行程之一。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

修復加中關係的重大舉措

加中兩國關係在2024年因貿易糾紛降至冰點，加拿大跟進美國，先於2024年10月開始對中國電動車加徵100%關稅，同月又對中國鋼鐵及鋁製品加徵25%關稅，對此，中國在2025年3月對加拿大農產品徵收關稅作為報復，中國作為加拿大最大的油菜籽進口國，對油菜籽徵收了76%關稅，油菜籽油、油菜籽粕則被徵收100%關稅。

卡尼此次出訪被外界認為是試圖與北京修復關係的重要一步，在面對美國搖擺不定的貿易政策下，加拿大正努力尋求進出口市場多樣化，藉以擺脫對美國市場的依賴。

美加貿易談判將重啟

BBC報導，卡尼過去曾表示，雖然加拿大的鋼鐵、鋁製品與汽車業出口因川普的關稅遭受沉重打擊，目前美加的貿易談判也處於暫停狀態，但他仍希望在未來10年內達到對美國出口額翻倍的目標。

根據美聯社報導，加拿大負責美加貿易的代表勒布朗（Dominic LeBlanc）將於1月中旬訪美，正式啟動磋商。同時，美墨加協定（USMCA）也將於今年重新審查會員國之間的自由貿易協定，此次的重新審查是川普在其第一任期的談判中所達成的協議。

卡尼與習近平上次的會面是在2025年10月於南韓舉行的亞太經合組織高峰會上。（圖／翻攝自X平台 @MarkJCarney）

