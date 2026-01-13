加拿大總理卡尼訪中前夕 外交部證實2加國訪台議員提前返國未見賴清德

加中關係因華為（Huawei）長公主孟晚舟被逮跌落冰點後，近期陸續出現破冰跡象，加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將於14日至17日赴中國訪問，值此之際，與卡尼同屬自由黨的加拿大眾議員何潔思（Helena Jaczek）、拉隆德（Marie-France Lalonde）宣布提前結束訪問台灣行程，不隨團晉見我國總統賴清德。對此，我國外交部今（13）日證實此事，並強調將續與加拿大深化交流。

加拿大警方2018年應美國政府司法互助要求，逮捕在溫哥華轉機的孟晚舟；9天後，中國公安機關逮捕2名加拿大人，指控2人涉嫌危害中國國家安全，最終2人在孟晚舟回國當天被釋放。而在睽違8年後，中國外交部公布，卡尼將應中國國務院總理李強邀情，於14日至17日前往中國訪問；中國外交部發言人毛寧表示，中加雙方自去年逐步改善發展，卡尼此次訪中是加拿大總理時隔8年首度到訪，中方高度重視，中國國家主席習近平也將會見，並期待此次訪問「鞏固中加關係轉圜勢頭」。

對台灣的立場沒有改變

卡尼出訪中國行程確定後，加拿大最大紙媒《環球郵報》（The Globe and Mail）今日披露，卡尼領導的自由黨眾議員何潔思、拉隆德，原先與3名保守黨議員應台灣政府邀請，組團到台灣進行為期6天的訪問，但何潔思、拉隆德在卡尼行程確定後，發聲明稱在「加拿大政府建議」下，提前3天返國，意即不會隨團於今日下午晉見賴清德，2人在聲明提及，「加拿大對台灣的立場沒有改變」，此次來訪聚焦貿易、文化等議題，但鑑於此行與卡尼的北京行程重疊，要避免混淆加拿大外交政策。

對此，外交部發言人蕭光偉今日證實，外交部一向支持並積極促成台加兩國國會交流及互動，此次加拿大聯邦議員訪問團，「部分團員因故必須先提前返國」，其他團員則依照既定行程計畫進行訪問。他也強調，外交部要說明，台加雙方近年積極拓展在各領域的合作，外交部也持續歡迎各界友人來台訪問，「我們也將持續和加拿大，共同深化各領域的交流，以及合作。」

總統府發言人臉書粉專昨日下午發文表示，加拿大近年來持續透過雙邊及多邊國際場域，強調台海和平穩定重要性，台灣也感謝加拿大國會長年支持我國際參與、推動深化雙邊關係；台灣與加拿大不僅共享民主自由價值，產業結構也高度互補，尤其近年雙邊貿易額大幅成長，相互為彼此重要的貿易夥伴。台灣在全球產業發展和國際地緣政治也扮演重要角色，台灣願意貢獻更多力量，未來也會與加拿大以及理念相近國家，共同維護台海安全，持續促進印太地區的繁榮發展。



