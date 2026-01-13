加拿大總理卡尼訪中 著眼修復加中關係、降低美國依賴

加拿大總理卡尼(Mark Carney)本週即將訪問中國，這也是加拿大領袖將近10年來首次訪中，這躺出訪旨在重建加拿與世界第二大經濟體之間破裂的關係，並降低加拿大對美國的依賴。

卡尼將在14日抵達中國，這趟訪問有部分是對加美國關係的重大反思，這個世界第一大經濟體長期以來一直是加拿大的最大貿易夥伴。

面對美國總統川普(Donald Trump)的關稅政策，以及他拋出讓加拿大成為美國「第51州」的構想，卡尼希望在未來10年將加拿大的非美國出口翻倍。

卡尼在聲明中表示：「在全球貿易的動盪時刻，加拿致力於打造一個更具競爭力、更具永續性、更獨立的經濟體」，「我們正在世界各地建立新的夥伴關係，將我們的經濟轉型為不再依賴單一貿易夥伴。」

卡尼將在16日與中國國家主席習近平和其他官員會面。

加拿大官員向記者表示，這是試圖重振一段外交戰略夥伴關係，並提到華盛頓對委內瑞拉的介入影響深遠。

加拿大官員指出，與北京的貿易摩擦將取得進展，但不會徹底取消某些關稅。

與卡尼同黨的國會議員何潔思(Helena Jaczek)與拉隆德(Marie-France Lalonde)表示，他們將提前結束台灣政府贊助的訪台行程，避免在卡尼即將訪問北京之際，引發對加拿大政府對中政策的混亂。

在聯合聲明中，何潔思與拉隆德指出，他們是依據「政府的建議」返回加拿大，但這沒有改變加拿大對台灣的立場。

加拿大保守黨國會議員莊文浩(Michael Chong)表示，自由黨決定提前結束這趟訪問，「無異於是向北京的威權主義低頭」。

卡尼將在中國待到17日，隨後訪問卡達，並出席下週在瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum)。

南京大學國際關係學院院長朱峰表示，川普的關稅政策促使加拿大和中國尋求加強國際合作的機會。

朱峰指出：「卡尼的訪問確實反映了在目前美國貿易保護主義政策下，中加關係進一步發展的新空間。」但他同時告誡不要過度誇大這次訪問的重要性，並強調加拿大仍然是美國的盟友。這兩個北美國家仍共享深厚的文化遺產和共同的地理位置。