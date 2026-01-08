加拿大總理卡尼13日至17日訪陸 9年來首次破冰之旅

加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於1月13日至17日訪問大陸，這是加拿大總理自2017年以來首次訪問大陸。卡尼辦公室7日表示，此行目的在於加強貿易、能源、農業及國際安全等領域的交流合作。

《路透社》7日報導，大陸是加拿大第二大貿易夥伴，但兩國關係近年來持續惡化。去年，加拿大對大陸電動車進口課徵100%關稅，大陸則在8月宣布對加拿大油菜籽進口實施初步反傾銷稅。這些貿易摩擦使得雙邊關係陷入僵局。

卡尼試圖將加拿大出口市場從主要貿易夥伴美國分散出去，特別是在面對美國總統川普（Donald Trump）不確定的貿易政策之際。卡尼辦公室指出，此次訪問大陸正是為了推動出口多元化的戰略目標。

去年10月，卡尼在南韓與大陸國家主席習近平會面後，便同意進行此次訪問。卡尼先前曾強調，在雙邊關係惡化多年後，有必要重啟廣泛對話。

加拿大農業部長去年11月表示，他為期一週的大陸之行證明了雙邊關係開始解凍，這對加拿大農民和油菜籽出口商來說是迫切需要的轉變。加拿大農業界長期受到中加貿易緊張局勢影響，農民與出口商急需雙方關係改善來恢復市場機會。

