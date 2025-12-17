加拿大總理坦承：無法實現2030、2035氣候目標

根據加拿大廣播電台(Radio-Canada)16日播出的訪問內容，加拿大總理卡尼(Mark Carney)坦承，加拿大將無法達成2030年和2035年的降低溫室氣體排放目標。

加拿大聯邦政府在前總理杜魯道(Justin Trudeau)任內，在2021年設定了在2030年之前，將碳排放總量相較於2005年水平減少40%-45%的目標。

此外，杜魯道政府也設定在2035年之前實現淨零排放電網的目標。

卡尼在取代杜魯道成為自由黨(Liberal Party)黨魁後，在2025年3月就職為加拿大總理。他告訴加廣，「很清楚的是，加拿大在目前的政策下，將無法實現我們的2030年和2035年氣候目標」。「我們需要做出改變」。

加拿大在因為美國總統川普(Donald Trump)的貿易戰而面臨與美國的重大貿易緊張之際，希望向其他的全球市場開放，並降低對這個南方鄰國的商業依賴。

根據最新的可取得數據，加拿大在2005年到2023年之間的碳排放降低了8.5%。

加拿大氣候研究所(Canadian Climate Institute)今年稍早警告，加拿大的碳排可能因為新政府的政策而再度攀升。

卡尼自上台以來已廢除多項環境措施，包括針對個人徵收的碳稅、以及對石油和天然氣產業的排放上限。

卡尼領導的少數政府最近數月也宣布一系列重要項目，要讓加拿大成為「能源超級大國」。(編輯：鍾錦隆)