加拿大總理將訪中談增加石油出口 執政黨2議員臨時縮短訪台行程



在美加關係因貿易戰與併吞威脅陷入不確定之際，加拿大總理卡尼將於14日至17日訪問中國，尋求在貿易與安全上開闢新出路，包括石油貿易、油菜籽與電動車關稅。然而，正在訪台的2名加拿大國會議員為了避免與卡尼的訪中行程「重疊」，於12日臨時宣布提早3天返回加拿大，引來反對黨抨擊。

正值加拿大與美國爆發貿易戰，以及美國總統川普提出併吞威脅，導致美加關係前途未明之際，加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於13日啟程前往中國，並在14日至17日對中國進行正式訪問，就貿易與國際安全議題進行討論。這是自2017年以來，加拿大總理首次訪問北京，且隨著加拿大尋求新的貿易與安全合作夥伴關係，此行可能標誌著兩國關係的重大轉變。

中國與加拿大的緊張關係，起因是加拿大時任總理杜魯道（Justin Trudeau）在2018年逮捕了中國電信龍頭華為財務長孟晚舟。卡尼於2025年10月與中國國家主席習近平在南韓會面時，雖然沒有取得突破，但同意訪問中國，暗示了兩國關係仍有深化的可能性。

專家預期此次會晤將會達成一些協議，或至少會提出未來協議的承諾。加拿大高層官員表示，卡尼將簽署多份目前仍在磋商中的諒解備忘錄。曾擔任執政黨自由黨資深部長顧問的麥克伊恩（Greg MacEachern）表示，「當總理受邀訪問中國，絕不是做做樣子而已。」並補充指出，這趟行程將受到華府的關注。「這在政治上確實有可能惹惱川普的風險，但卡尼顯然想傳達一個訊息，即加拿大歡迎經商。而加拿大政府已經做出評估，認為這樣做值得。」

美加關係生變！ 加總理赴中尋求經貿「分散風險」

一名知情人士表示，相關協議可能包括增加加拿大原油對中國的出口。目前加拿大約90%的石油出口至美國，但由於美國計畫增加從委內瑞拉進口石油，這可能會減少美國對加拿大原油的需求。

加拿大高級官員表示，他們預計此行會取得進展，但不會在訪問期間就徹底取消中國對加拿大油菜籽出口的關稅。

由於加拿大2024年對中國電動車進口加徵關稅，開啟雙方貿易爭端。中國於2025年8月宣布，對加拿大油菜籽進口課徵初步反傾銷稅，幾乎讓加拿大對中國的油菜籽出口全面歸零，而中國原本是加拿大油菜籽最大的出口市場，

多倫多大學研究中國政治的教授王慧玲（Lynette Ong）表示，加拿大對中國電動車加徵關稅是在美國前總統拜登政府時期推出的，但隨著美加關係出現裂痕，這筆關稅也沒必要繼續實施，畢竟對現在對加拿大而言，與華府保持一致已沒那麼重要。反觀中國是加拿大僅次於美國的第2大貿易夥伴。

汽車產業重鎮安大略省（Ontario）省長福特（Doug Ford）敦促卡尼不要「退讓」（back down），並表示，只有在中國於安大略省設立製造工廠的情況下，才應解除電動車關稅。地方農業團體「基石農業生產者」（Keystone Agricultural Producers）負責人霍恩比（Colin Hornby）表示，雖不預期此行會達成取消油菜籽關稅的協議，但他認為有可能在未來幾週或幾個月內有所進展。

避與卡尼訪中重疊 加國2議員提早結束訪台行程

路透社報導，就在卡尼將於14日展開訪中行程之際，2名加拿大執政黨自由黨籍的國會議員何潔思（Helena Jaczek）、拉隆德（Marie-France Lalonde）正在訪問台灣，原本行程為期6天，但卻在12日突然決定縮短行程並於13日離台，提早3天返回加拿大，缺席接下來總統賴清德接見代表團的行程，而原因與卡尼的訪中行程有關。

何潔思和拉隆德透過聲明表示，「加拿大對台灣的立場不變，我們此次訪問聚焦在貿易、文化和加強人民交流的領域。」但2人也坦承，縮短行程是和卡尼內閣官員討論後所達成的結果。該聲明指出，「很重要的是，我們要避免外界對加拿大外交政策產生困惑。因為此行和總理赴北京訪問日期重疊，而其訪中行是上周才決定。我們致力於總理的承諾，也就是擴大在印太地區擁有持久且多元化的貿易夥伴。」

加拿大《環球郵報》報導，保守黨內主管外交事務的國會議員莊文浩（Michael Chong）痛批自由黨此舉「無異於向北京的威權主義磕頭（kowtowing）。」莊文浩說，「為了避免惹怒獨裁政權而要求民選議員返國，此舉發出清晰訊息：為了商業便利而犧牲原則。」並補充，「這種退讓削弱了民主、削弱了我們和台灣之間的關係，等同獎勵北京的恫嚇行徑。」

他接著強調，台灣不應該成為加拿大政府官員的負擔，「台灣是民主夥伴，我們雙方人民有著強勁關係，無論是貿易或自由法治的共同承諾」。

