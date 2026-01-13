加拿大總理將訪陸 2執政黨國會議員宣布「提前結束訪台」

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）即將訪問中國大陸之際，2名執政黨自由黨（Liberal Party）的國會議員何潔思（Helena Jaczek）與拉隆德（Marie-France Lalonde）於當地時間12日宣布，本週將提前結束對台灣的訪問行程。

加拿大總理卡尼。（資料照／路透社）

根據《路透社》，何潔思與拉隆德在聲明中表示，很高興能在這次訪問中與各政黨成員合作。她們指出，「隨著本趟訪問這一部分結束，根據政府建議，我們即將返回家園」。聲明進一步提到，「鑒於這與總理上週才確認的北京行程有所重疊，我們避免加拿大外交政策產生混淆至關重要」。

這2名議員更強調，加拿大對台灣的立場並未改變。報導引述我總統府的資訊，代表團中的3名加拿大保守黨（Conservative Party）議員將繼續留在台灣，預計於13日與總統賴清德會面。

加拿大國會議員何潔思（圖左）。（資料照／路透社）

我外交部發言人蕭光偉在被問及加拿大執政黨議員提前離台一事時回應指出，部分代表團成員「因故」必須提前離開。蕭光偉強調，「外交部持續歡迎各界友人訪問台灣，我們將繼續與加拿大在各領域深化交流與合作」。

卡尼辦公室則表示，本週焦點將放在總理於大陸的會議行程上。保守黨方面未立即回應置評請求。

報導稱，為因應美國總統川普充滿變數的貿易政策，卡尼正試圖分散加拿大的出口市場，降低對主要貿易夥伴美國的依賴。卡尼預計於13日至17日訪問大陸，這也是加拿大總理自2017年以來首次訪陸。總理辦公室稱，此次訪問旨在強化加中在貿易、能源、農業和國際安全等領域的合作。大陸目前是加拿大第2大貿易夥伴。

