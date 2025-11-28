加拿大總理推新輸油管計畫 引發氣候承諾疑慮

（中央社多倫多27日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）今天與西部能源生產大省亞伯達省簽署協議，推動一條新的輸油管計畫，此舉立即引發外界對渥太華當局應對氣候變遷承諾的擔憂。

這份合作備忘錄規劃了一條從亞伯達省（Alberta）通往加拿大太平洋沿岸的輸油管，以增加對亞洲的石油出口；這符合卡尼為抵銷美國總統川普貿易戰損害而擴大海外貿易的目標。

卡尼在與亞伯達省保守派省長史密斯（Danielle Smith）一同簽署協議前表示：「當然，協議的核心要務是建立一條通往亞洲的輸油管。」

廣告 廣告

除了擴大出口，這項計畫也支持亞伯達省石油和天然氣產量的全面提升。

法新社報導，這項協議標誌著卡尼領導的自由黨（Liberal Party）政策出現明顯轉變，並背離了前總理杜魯道（Justin Trudeau）執政10年所確立的政策。

卡尼的文化部長吉爾伯（Stephen Guilbeault）在協議簽署後數小時，辭去內閣職務以示抗議。吉爾伯曾任杜魯道政府的環境部長。

吉爾伯透過聲明指出：「我選擇從政是為了倡導對抗氣候變遷。」

他表示「強烈」反對與亞伯達省的合作備忘錄，指控它將「使加拿大進一步偏離溫室氣體排放目標」。

卡尼則表示，今天的協議是在「面對全球貿易轉變和深刻不確定性」的情況下所達成。

卡尼說：「這對加拿大來說是美好的一天…這項協議將使加拿大，當然還有亞伯達省，更加獨立、更有韌性且更強大。」（編譯：李佩珊）1141128