加拿大總理會習近平提「世界新秩序」引熱議 承諾共建新戰略夥伴關係

自14日起展開4天訪中行程的加拿大總理卡尼，16日在北京與中國領導人習近平會面，雙方同意在經濟高度互補、擁有廣泛共同利益之下，構建「可持續的新型戰略夥伴關係」，強調多邊主義對世局穩定的重要性，展現兩國關係持續回溫的趨勢，不過卡尼在15日的談話之中，說出「世界新秩序」一詞，引發外界高度關注。

英國廣播公司（BBC）指出，卡尼（Mark Carney）在15日與中國國務院總理李強會面時，表示自己是8年來首名對中國進行國是訪問的加拿大總理，並以緩慢且清晰的方式，說出「自從上次造訪以來，世局已有諸多變化，相信雙方在夥伴關係之中所取得的進展，能為新的世界秩序奠下良好基礎」，彭博表示，「新世界秩序」一詞，意指美國總統川普（Donald Trump）就任以來，對美國外交政策進行了大幅度修正。

因此，在16日與習近平會面時，卡尼表示「非常高興雙方正在推進新的戰略夥伴關係」，報導指出，由於卡尼經常指出美、加關係經歷了歷史性的「撕裂」（rupture），因此在北京喊出建立能夠「適應新全球現實的關係」，從而為雙方人民帶來穩定、安全與繁榮。

對於兩國關係的回暖，習近平表示，「中加關係健康穩定發展符合兩國共同利益」，也有益於「世界和平穩定和發展繁榮」；報導指出，自從去年就任以來，卡尼不斷積極推動中、加之間關係的重啟，同時試圖強化兩國貿易紐帶，因此在抵達中國後，卡尼15日與多家中國大型企業高階領導層會面，並且向習近平呼籲聚焦於包括農業、食品、能源以及金融等產業等，能夠達成「歷史性成果」的領域。

不過最為令外界關注的，莫過於卡尼口中所稱的「世界新秩序」，路透指出，在中國與加拿大朝著和解方向的發展之下，由於北京將擴大爭取華府長期盟友加拿大的力道，將使得美中之間的政治與經濟關係重塑。

北京清華大學社會科學學院副研究員孫成昊認為，由於加拿大是美國核心盟友，且與美國安全、情報架構關係緊密，因此「不太可能在戰略上採取遠離華府的路線，選擇其他陣營」，不過若是加拿大政府出於務實以及自主的立場，調整對中國的經濟政策，將使北京獲得施力點，宣傳由美國所主導、與中國「脫鉤」（decoupling）並非無可避免的發展，且不一定廣為美國的盟友所接受。

