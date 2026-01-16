加拿大總理會習近平談成「油菜籽換電動車」協議 卡尼：料3月前降關稅



加拿大總理卡尼16日在北京與中國國家主席習近平會談後，雙方達成初步協議，加拿大將在一開始以6.1%的關稅，進口一定數量的中國電動車；同時，加拿大也預期中國將在3月1日前，對加拿大油菜籽的關稅從84%降到15%。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於1月14日至17日訪問中國，是自2017年以來首位訪中的加拿大總理，試圖與這個僅次於美國的加拿大第2大貿易夥伴重建關係。

卡尼16日表示，加拿大與中國已達成一項初步貿易協議，將降低電動車與油菜籽的關稅；雙方同時承諾，在建立「戰略夥伴關係」之際，會拆除貿易壁壘。

廣告 廣告

加拿大將允許以6.1%的關稅 進口中國電動車

卡尼在與中國國家主席習近平等中國高層會談後表示，加拿大將在初期允許最多4萬9000輛中國電動車進口，並適用6.1%的關稅，條件為最惠國待遇。他並未說明這項安排的期限，並稱「這恢復到近期貿易摩擦之前的水準，但在這項協議下，承諾為加拿大民眾帶來更多利益。」

相較之下，加拿大前總理杜魯多（Justin Trudeau）政府在2024年仿效美國的相關措施，對中國電動車課徵100%的關稅。杜魯多以中國製造商受惠於國家補貼，擁有不公平的全球市場優勢，並威脅國內產業為由，證明徵收關稅的合理性。在祭出這項高關稅之前，中國2023年對加拿大出口了4萬1678輛電動車。

卡尼表示，「加拿大若要建立具競爭力的電動車產業，就必須向具有創新能力的夥伴學習，進入他們的供應鏈，並提升本地需求。」卡尼說，他預期這項電動車協議將為加拿大汽車產業帶來「相當可觀的」（considerable）中國投資，在加拿大創造優質的職涯機會，並加速加拿大邁向淨零排放的未來。

卡尼：油菜籽關稅或在3月1日前 從84%降到15%

2025年3月，中國為了報復加拿大前總理杜魯多的關稅政策，對超過26億美元的加拿大農產品與食品加徵關稅，包括芥花油（canola oil）和菜籽粕（canola meal），並於8月進一步對油菜籽（canola seed）課稅。這導致中國在2025年進口加拿大商品的總額下滑了10.4%。

卡尼表示，在新的協議下，加拿大預期中國將在2026年3月1日前調降油菜籽關稅，降至約15%的綜合稅率。他補充說，「這項變化相較目前高達84%的綜合稅率，是一個顯著的調降。」並稱，中國對加拿大而言，是一個規模達40億美元的油菜籽市場。

此外，卡尼說，加拿大預期該國的菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆，將從3月1日起免除歧視性關稅，並至少持續到年底。卡尼表示，這些協議將為加拿大農漁民和加工業者解鎖近30億美元的出口訂單，讓他們得以獲得中國市場的潛力。

卡尼：中國更可預測 實際成果也正逐漸出現

自美國總統川普對部分加拿大商品加徵關稅，並不斷暗示要讓加拿大成為美國第51州後，加拿大正深化與中國的關係。中國同樣在川普去年重返白宮後，受到關稅戰衝擊，也希望與七大工業國集團（G7）成員之一、且位於美國傳統勢力範圍內的國家展開合作。

卡尼被媒體問及中國是否比美國更可預期、更可靠時回答，「就我們近幾個月與中國關係進展的方式而言，這段關係更具可預期性，而且你也能看到實際成果正在出現。」

更多上報報導

美台達成新貿易協議 中國外交部「堅決反對」籲華府恪遵「一個中國」原則

神權政府強力壓制大規模示威 FT：恐已發生「伊朗版天安門事件」

川普成立加薩「和平理事會」 親自擔任主席推動以哈停火第2階段