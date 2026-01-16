加拿大總理睽違8年訪中 開啟「新戰略夥伴關係」

加拿大總理卡尼(Mark Carney)今天(16日)在北京與中國國家主席習近平舉行會談，這是在過去8年加中關係惡化以來，首度有加拿大總理造訪中國，卡尼並宣布雙方將建立「新戰略夥伴關係」。

綜合法新社與路透社報導，在美國總統川普(Donald Trump)揚言併吞加拿大、對其祭出高額關稅之際，卡尼正試圖減少對美國的依賴，這趟訪中行程就是在這樣的背景下進行。

卡尼今天在北京人民大會堂向習近平表示，「在充滿分歧的時刻，展開這個新的戰略夥伴關係至關重要」。他呼籲聚焦農業、能源和金融方面的合作，稱雙方能在這些領域創造「歷史性成果」。

習近平則回應，去年10月他與卡尼在APEC峰會場邊會面後，加中關係出現轉折，「可以說，我們去年的會晤為改善加中關係開啟了新篇章」。

習近平接著表示，加中關係健康穩定發展符合兩國共同利益，他也樂見雙方就恢復合作進行討論。

加中關係重回正軌？

加拿大與中國的關係在2018年陷入僵局，當時加拿大應美國請求，逮捕華為創辦人任正非之女孟晚舟。中國則隨即展開報復，依間諜罪名逮捕2名加拿大公民。

此後幾年，加中兩國關係漸趨緊張，除了對彼此課徵額外關稅之外，中國也被控介入加拿大大選。但隨著川普重返白宮並對盟友施加關稅，加拿大正轉往其他國家尋求合作，北京方面也表示願意讓兩國關係重返「正軌」。

不過，有專家認為，加拿大預料不會大幅度轉身離開美國。根據加拿大政府統計，美國目前仍是該國最大的市場，2024年輸美貨物佔總出口量約75%。而儘管中國是加拿大的第二大市場，2024年輸往中國的貨物僅佔整體出口量不到4%，與美國相比差距懸殊。

北京清華大學國際安全與戰略中心研究員孫成昊表示，「加拿大是美國的核心盟友，是美國安全與情報體系的一部分」，因此加拿大不太可能在戰略上背離華盛頓。

但他也指出，如果加拿大對中國採取更務實自主的經濟政策，就能向外界證明，美國帶頭推動的「去中國化」並非必然趨勢，也未必能獲得美國核心盟友的一致認同。(編輯：沈鎮江)