加拿大總理睽違9年訪中 預計明與習近平會談
加拿大總理卡尼的專機14日晚間抵達北京機場，中國海關總署署長孫梅君到場迎接，這是睽違9年，首次加拿大領導人訪問中國。
加拿大外交部長阿南德表示，「中國是全球另一大經濟體，也是加拿大的第二大貿易夥伴，我們當然也需要與中國進行談判，並確保在談判過程中，維護加拿大國家安全和人民利益。」
近年中加關係緊張，從2019年孟晚舟事件、中國關押2名加拿大公民、到前年加拿大對中國電動車加徵100%關稅，雙邊一路惡化，卡尼此行目的就是希望重塑兩國關係，預計週五與中國國家主席習近平會談。
外媒指出，中國可能放寬對加拿大油菜籽出口的限制，換取加拿大下調對中國製電動車的關稅。
不過也因為卡尼訪中，原本應邀到台灣訪問的2名加拿大執政黨眾議員何潔思與拉隆德，決定提前3天返國。聲明提到，是根據政府建議，避免與總理訪中行程衝突，而造成外交政策混淆；所以兩人也並未見到總統賴清德。
總統賴清德說：「不久前中國在台灣周邊舉行大規模軍演，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變台海現狀。」
不過同時，英國《衛報》報導，中國官員正多管齊下、向歐洲國家提供「法律建議」，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境。
外交部發言人蕭光偉回應，「我國高層赴歐盟國家訪問，是台灣與歐洲的正常交往與互動，並受到歐洲各方的歡迎，有助台歐互惠互利關係的發展，完全與中國無關，中方更無權置喙。」
外交部嚴正譴責中方施壓行為，並指出即使面對中國企圖破壞台灣與國際夥伴關係，將更加堅定與理念相近國家攜手合作。
