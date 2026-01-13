加拿大總理訪中前急撤？兩執政黨議員縮短訪台行程

加拿大總理卡尼即將於14日訪問中國。圖為卡尼與中國國家主席習近平2025年10月31日在南韓慶州APEC峰會場邊會面資料照片。美聯社



加拿大總理卡尼將於明日（1/14）起展開為期4日的訪中行程。兩位正在台灣訪問的兩位執政黨籍國會議員因擔心可能為卡尼的訪中行帶來不利，週一（1/12）突然決定縮短行程並於今日（1/13）離台，引來反對黨抨擊。

加拿大《環球郵報》報導，正在台灣訪問的加拿大執政黨、自由黨國會議員何潔思（Helena Jaczek）和拉隆德（Marie-France Lalonde）週一臨時決定縮短行程，提早三天返回加拿大，而原因與卡尼（ Mark Carney）的訪中行程有關。

何潔思和拉隆德透過聲明表示：「加拿大對台灣的立場不變，我們此次訪問聚焦在貿易、文化和加強人民交流的領域。」但兩人也坦承，縮短行程是和卡尼內閣官員討論後所達成的結果。

聲明中說：「很重要的是，我們要避免外界對加拿大外交政策產生困惑。因為此行和總理赴北京訪問日期重疊，而其訪中行乃上周才決定。我們致力於總理的承諾，也就是擴大在印太地區擁有持久且多元化的貿易夥伴。」

根據報導，這次加拿大跨黨派議員訪中行程乃收到台灣外交部的邀請，訪問行程為期6天。何潔思和拉隆德將缺席接下來賴清德總統接見代表團的行程。

代表團中的3位在野保守黨議員將繼續未完行程。

保守黨內主管外交事務的國會議員莊文浩（Michael Chong）則是痛批自由黨向中國磕頭。莊文浩說：「為了避免惹怒獨裁政權而要求民選議員返國，此舉發出清晰訊息：為了商業便利而犧牲原則。這種退讓削弱了民主、削弱了我們和台灣之間的關係，等同獎勵北京的恫嚇行徑。」

他接著強調，台灣不應該成為加拿大政府官員的負擔，「台灣是民主夥伴，我們雙方人民有著強勁關係，無論是貿易或自由法治的共同承諾」。

