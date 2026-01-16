加拿大總理訪中簽能源協議 汽車關稅持續協商

（中央社北京16日綜合外電報導）加拿大總理卡尼（Mark Carney）昨天讚揚加拿大與中國關係持續改善，並且簽署能源協議。加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）說，雙方將持續協商汽車關稅議題。

路透社報導，卡尼14日抵達北京，展開為期4天的訪問，這是自2017年以來首見加拿大總理訪中。卡尼去年10月在韓國舉行亞太經濟合作會議（APEC）峰會場邊與中國國家主席習近平會談，兩人預定今天將再次會面。

卡尼在北京會晤中國全國人大常委會委員長趙樂際時表示：「習近平主席領導力以及雙邊關係發展速度令我們感到鼓舞。這為我們在各項議題展開重要討論奠定基礎，雙方可望在能源、農業、民間交流、多邊主義及安全等領域成為策略夥伴。」

雙方在能源方面計劃探索石油和天然氣開發，以及天然鈾貿易合作。

加拿大自然資源部長霍奇遜（Tim Hodgson）指出，他明確感受到中方積極尋找值得信賴的貿易夥伴，並希望進口更多加拿大能源產品。

卡尼的樂觀態度源於兩國數月來積極互動，目的在重新調整加拿大前總理杜魯道（Justin Trudeau）執政期間惡化的關係。

此外，美國總統川去年對部分加拿大商品加徵關稅，並暗示這個長期盟邦可能成為美國第51州，也促使加拿大尋求出口市場多元化。加拿大歷來約有3/4出口銷往美國，中國則為第2大貿易夥伴。

加拿大和中國過去十年關係幾度緊張，最近一次是在2024年，當時杜魯道政府對中國電動車加徵關稅，跟進美國類似措施。杜魯道當時表示，加徵電動車關稅是因為中國官方補貼使得中國車廠在全球市場上獲得不公平的優勢，損害加拿大汽車產業前景。

中國去年3月對價值超過26億美元的加拿大農產品與食品加徵關稅，包括菜籽油和菜籽粕，8月進一步對油菜籽祭出關稅，種種報復措施導致去年加拿大對中國出口下降10.4%。

隨行訪中的趙美蘭被媒體問到加拿大是否可能將電動車關稅減半時表示，有關汽車關稅的談判仍在進行。她說雙方今天將持續協商。（編譯：盧映孜）1150116