加拿大總理訪中 中國學者：中加都在捍衛國際秩序

（中央社記者呂佳蓉北京13日電）加拿大總理卡尼將於14至17日對中國進行正式訪問。中國國關學者崔守軍表示，中國堅定不移推進人類命運共同體，而美國實施「唐羅主義」，中國和包含加拿大、歐洲的國家都在捍衛戰後國際秩序原則。

中國外交部12日正式宣布，加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於14至17日對中國進行正式訪問。這是2017年以來加拿大總理首度訪中。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「百年變局與當前中國外交」，由中國人民大學國際關係學院教授崔守軍主講。

媒體提問，卡尼將於本週訪問中國，對於川普第二任期時間，美國與傳統盟友關係緊張，這是否代表中國有更好的機會能夠穩定與這些國家的關係？

崔守軍回應，中國和這些國家一樣在捍衛戰後秩序的基本原則，因為從法國、德國、加拿大等國家對於美國謀求格陵蘭的控制權回應就可觀察到。

崔守軍進一步表示，美國要格陵蘭的控制權，「美國會不會要加拿大呢？」格陵蘭與北極航線、關鍵礦產密切相關，加拿大的北極航線比格陵蘭更多，美國與加拿大在北極還有領土爭端。

他說，美國現在的政策讓自身鄰國有情緒，而中國堅定不移推進人類命運共同體建設，而美國推進的是「唐羅主義」，「這兩個敘述話語哪一個對其他國家更有感召力？」、「是希望唐羅主義干預你？還是希望一塊建立命運共同體、互利共贏，這是兩種截然不同的敘述方式」。（編輯：陳鎧妤）1150113