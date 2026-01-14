加拿大總理訪中 料中國將增加進口加國石油

（中央社台北14日電）加拿大總理卡尼今日展開一連3天的訪中行程，外媒報導，預料雙方可能達成協議，包括中方可能增加進口加拿大石油，並預期在商討中國取消對加拿大油菜籽關稅上會有所進展。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）14至17日訪問中國，這是2017年以來首次有加國總理訪中。

中國官媒環球時報報導，據中國外交部介紹，中國國家主席習近平將會見卡尼，中國國務院總理李強、全國人大常委會委員長趙樂際還將分別與卡尼舉行會談。

廣告 廣告

路透社報導，專家預計，此次雙方將達成一些協議，或至少作出未來合作的承諾。加拿大高級官員表示，卡尼將簽署多項仍在磋商中的備忘錄。

知情人士指出，可能達成的協議包括加拿大對中國出口更多石油。目前加拿大約90%的石油出口至美國，但美國計畫增加自委內瑞拉進口石油，可能會降低美國對加拿大石油的需求。

加拿大高級官員表示，預期在商討中國取消對加拿大油菜籽關稅上會有所進展，但不預期會在此行會徹底取消。當地農業團體負責人則樂觀認為，在未來幾週或幾個月內可能會有所進展。

2024年，加拿大對從中國進口的電動車加徵關稅。2025年8月，中國宣布對從加拿大進口的油菜籽徵收初步反傾銷稅，雙方的貿易爭端進一步升級。此項關稅幾乎完全切斷加拿大對中國的油菜籽出口，中國此前一直是加拿大油菜籽最大的出口市場。

曾擔任執政黨自由黨資深部長顧問的麥克伊恩（Greg MacEachern）表示，他預期此行將帶來不僅止於象徵性的成果。

他說，「總理受邀訪問中國，絕非只是做做樣子。」這趟行程也將受到華府關注。他指出，這在政治上可能惹惱美國總統川普，但卡尼顯然希望傳達加拿大願意開放經商的訊息，而加拿大政府評估後認為這樣做值得。

在卡尼啟程訪中之際，2名原在台灣訪問的加拿大執政黨自由黨眾議員提前結束訪台行程，聲明表示，她們是根據「政府的建議」返回加拿大，但這並不改變加拿大對台灣的立場。（編輯：廖文綺/陳鎧妤）1150114