加拿大總理訪北京 中加釋友好訊號

（德國之聲中文網）中國外交部長王毅週四表示，加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問北京標誌著兩國關係轉捩點。

中國官媒新華社報導，王毅在北京會晤加拿大外交部長阿南德（Indira Anita Anand）時指出，此次加拿大領導人時隔約8年再度訪問北京，「對兩國關係具有轉折性、標誌性意義」。他並表示，中方願意在「排除干擾」下深化與加拿大的合作。

加拿大總理辦公室聲明指出，阿南德肯定雙方在幕後為卡尼即將與中國領導人會晤所做的籌備工作，強調這有助於「確保會談取得成功」。

卡尼週四稍晚將與中國國務院總理李強會談，並於週五與中國最高領導人習近平會面。

《紐約時報》報導分析，面對川普威脅加拿大主權、取消美加貿易談判的強硬立場，卡尼正著重開拓以中國為優先選項的加拿大出口貿易夥伴。該報引述兩名加拿大匿名官員稱，中加兩國官員正就降低關稅進行談判，但截至卡尼週三晚間抵達北京時，雙方尚未達成協議，且可能不會在訪問期間達成協議。

「這是新的政府，有新的總理、新的外交政策和新的地緣政治環境，」阿南德週三抵達北京時向媒體表示：「在我國面臨經濟壓力的時刻，有必要實現貿易夥伴多元化，並在未來10年內，將對非美國的貿易提升至少50%。」

中加關係回暖

中加關係於2018年底降到冰點，當時加拿大應美國要求，拘留華為財務長孟晚舟，美方尋求將她引渡受審。中國隨後以間諜罪名拘押兩名加拿大公民，讓雙邊關係蒙上陰影，持續超過兩年。

雙方最近一次摩擦發生在2024年，前總理杜魯道政府當時對中國電動車加徵課徵100%關稅，並對鋼鐵與鋁製品加徵25%關稅；中國隨後於2025年3月反制，對油菜籽等加拿大農產品加徵75.8%關稅。根據中國海關週三公布的數據，2025年中國自加拿大進口的商品因此下滑10.4%。

加拿大長期以來在外交上對北京立場強硬，並與美國保持緊密同盟關係。然而，川普去年對鋼鐵、鋁、汽車與木材加徵高額關稅，對加拿大衝擊尤甚，也促使渥太華重新思考外交政策。

自卡尼去年上任以來，中加雙方高層官員頻繁會面與通話。卡尼2025年在韓國與習近平正面互動後，雙方皆展現出希望翻轉2017年以來緊張關係的意願。

作者: 周依恩 (美聯社、法新社、《紐約時報》等)