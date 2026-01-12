加拿大總理訪華 聯手抵御特朗普關稅？

（德國之聲中文網）加拿大總理卡尼（Mark Carney）將於周二（1月13日）至周六訪問中國，預計將會見中國國家主席習近平、總理李強以及其他政府和商界領袖。

這將是卡尼上任總理以來首次正式訪華，也是自2017年12月特魯多訪華以來，加拿大領導人首次訪問北京。

目前在西方國家中，加拿大與中國的關系屬於最糟糕的之一。不過，卡尼和習近平在去年10月底在韓國出席亞太經合組織領導人非正式會議期間，舉行了自2017年以來兩國領導人之間的首次正式會談。習近平還邀請卡尼訪問中國。

卡尼總理辦公室上周發表聲明稱，卡尼此行旨在“提升兩國在貿易、能源、農業和國際安全領域的合作”。

關系如何惡化？

2018年，華為首席財務官、創始人任正非的女兒孟晚舟在加拿大溫哥華被逮捕，隨後中國以間諜罪名拘留了兩名加拿大人，兩國關系陷入冰點。

渥太華和北京還對對方的產品征收了針鋒相對的關稅，其中包括用於生產食用油、動物飼料和生物柴油的加拿大菜籽油。加拿大是世界主要的油菜籽生產國之一。

去年7月，加拿大宣布，對在中國熔煉和澆鑄的鋼材進口征收25%的關稅。次月，北京對來自加拿大的油菜籽征收了高達75.8%的臨時關稅。

近年來，中國還被指控干預加拿大選舉。

加拿大是七國集團（G7）成員國之一，該集團於去年10月下旬宣布了一系列旨在削弱中國在關鍵礦產供應鏈中主導地位的新舉措。

分析：習近平特魯多對話 凸顯何種中加關系？

轉折點

兩國關系升溫的第一個跡象出現在去年10月底，習近平和卡尼在韓國慶州的亞太經濟合作組織 (APEC) 峰會期間舉行了會晤。

卡尼稱這是兩國關系的“轉折點”，並表示他提出了諸如中國涉嫌干預加拿大選舉等棘手議題，稱“進行此類討論很重要”，以使兩國關系“重回正軌”。

據加拿大方面的聲明，兩國領導人討論了包括“農業和農產品（如油菜籽）、海鮮和電動汽車等敏感問題”。

習近平則表示，在雙方共同努力下，中加關系近期“呈現積極發展趨勢”。習近平補充說，中方願同加方一道，推動中加關系“重回正軌”。

向中國靠近

加拿大近年來的對華外交政策一直屬於鷹派，但美國總統特朗普反復無常的貿易政策和對盟友的攻擊性行為可能會促使加拿大改變其對外政策。

美加貿易的大部分仍然免征關稅，但由於鄰國經濟的緊密聯系，加拿大受到了特朗普對鋼鐵、鋁、汽車和木材征收的全球關稅的嚴重打擊。

特朗普還曾因加拿大發起的反關稅廣告宣傳活動而將對加拿大的關稅提高了10%，該廣告宣傳活動中出現了已故美國總統羅納德·裡根的形象。

去年，特朗普還表示，加拿大應成為美國第51個州，這激怒了加拿大。

卡尼去年10月份表示，加拿大應在2035年前將其對美國以外地區的出口額翻一番，以減少對美國的依賴。美國政府數據顯示，2024年美加貿易額超過9000億美元。

由於加拿大和中國都受到特朗普關稅政策的嚴重影響，卡尼和習近平可能會努力緩和兩國之間的貿易緊張局勢。

卡尼辦公室表示，中國是加拿大第二大貿易伙伴，2024年雙邊商品貿易總額達到1187億加元（約合855億美元）。

