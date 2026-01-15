即時中心／林韋慈報導

加拿大總理卡尼（Mark Carney）於昨（14）日晚抵達北京，展開為期四天的訪中行程，預計明（16）日與中國國家主席習近平會面。這是九年來加拿大領導人首次訪華，加拿大外交部長阿南德也隨行，目的在於重塑近年來緊張的外交關係，並聚焦在貿易問題。

加拿大總理卡尼的專機14日晚間抵達北京機場，這是9年後首次加拿大領導人訪問中國。加拿大外交部長阿南德也隨行，她表示，「中國是全球另一大經濟體，也是加拿大的第二大貿易夥伴，我們當然也需要與中國進行談判，並確保在談判過程中，維護加拿大國家安全和人民利益。」



近年中加關係緊張，從2019年孟晚舟事件、中國關押2名加拿大公民、到前年加拿大對中國電動車加徵100%關稅，雙邊一路惡化，卡尼此行目的就是希望重塑兩國關係，預計週五與中國國家主席習近平會談。



外媒指出，中國可能放寬對加拿大油菜籽出口的限制，換取加拿大下調對中國製電動車的關稅。不過也因為卡尼訪中，原本應邀到台灣訪問的2名加拿大執政黨眾議員何潔思與拉隆德，決定提前3天返國。聲明提到，是根據政府建議，避免與總理訪中行程衝突，而造成外交政策混淆；所以兩人也並未見到總統賴清德。



總統賴清德說：「不久前中國在台灣周邊舉行大規模軍演，非常感謝加拿大政府發布公開聲明表達關切，反對片面改變台海現狀。」不過同時，英國《衛報》報導，中國官員正多管齊下、向歐洲國家提供「法律建議」，要求歐洲各國禁止台灣政治人物入境。



外交部發言人蕭光偉回應，「我國高層赴歐盟國家訪問，是台灣與歐洲的正常交往與互動，並受到歐洲各方的歡迎，有助台歐互惠互利關係的發展，完全與中國無關，中方更無權置喙。」外交部嚴正譴責中方施壓行為，並指出即使面對中國企圖破壞台灣與國際夥伴關係，將更加堅定與理念相近國家攜手合作。

廣告 廣告

有趣的是，因過去加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）將中國定位為「日益具破壞性的全球大國」，阿南德也曾多次表達類似觀點。據加拿大媒體《國家郵報》報導，昨日在北京記者會上，阿南德被追問新政府是否仍沿用此立場，她僅表示，卡尼新政府已確立「全新外交政策」，並強調加拿大將在經濟承壓下推動交易夥伴多元化，十年內提升非美貿易額至少50%，中國仍是必須坐下談判的重點國家。

原文出處：快新聞／加拿大總理9年來首度訪中 外長：卡尼政府推「全新外交政策」

更多民視新聞報導

自己拿麥開講！黃國昌返台「零媒體」 詹凌瑀酸爆：一個人的記者會

大紅包來了！「這縣市」宣布普發5000元 年前就可領取方式曝光

代表賴總統頒發續任聘書 林佳龍款宴3位ABAC代表：落實經濟日不落國

