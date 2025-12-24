加拿大耶誕奇蹟 幼熊零下34度被凍僵！好心人救回一命

一隻凍傷的幼熊獲好心人及野生動物志工救援，正送往保育中心治療復原。（翻攝自Northern Lights Wildlife Society臉書）

加拿大卑詩省道森河市（Dawson Creek）日前發生暖心一幕，一隻迷路的熊寶寶歷經了耶誕夜奇蹟。這隻熊寶寶22日在公路上徘徊，被當地居民發現後及時救援，避免凍死於攝氏零下34度的嚴寒中。救援團隊與志工合力將這隻幼熊送往專業動物保護中心，展開緊急治療與復健。

幼熊為何沒有進入冬眠？

綜合外媒報導，北極光野生動物協會（Northern Lights Wildlife Society）工作人員表示，熊寶寶因體重過輕，未達冬眠觸發條件，因此仍在尋找食物，可能已被遺棄一段時間，無法自行存活，他透露，「熊寶寶耳朵、鼻子和腳掌都有凍傷，需要仔細評估及治療，以免造成身體休克。」

救援過程如何進行？

回顧整起事件，一名叫Sean Jackson的男子發現幼熊後，先是將牠趕離車道，避免遭遇車禍，並協助志工將熊寶寶放入運輸籠中，帶離積雪深處，送往安全地點。隨後，協會聯絡政府取得批准，派遣志工前往救援。幼熊經過保暖後已成功存活，預計運轉到史密瑟斯（Smithers）的北極光野生動物中心。

熊寶寶後續將怎麼照顧？

工作人員表示，幼熊將與其他救援動物共同接受照護和復健，若恢復良好，預計明年夏天將被放歸原生地附近的適合棲息區域。他說：「這隻幼熊若順利康復，我們會在明年6月，也就是牠們通常會離開母親的時候，將牠放回自然，並避開人類活動區域。」

這起事件透露了什麼氣候隱憂？

近年來異常暖冬可能影響熊類的正常冬眠週期，使體重不足的幼熊無法休眠而被迫外出尋食，增加生存風險。救援團隊強調，野生動物保護工作刻不容緩，需要社會持續關注與支持。

廣告 廣告

更多鏡週刊報導

驚！30公分活鱔魚「從肛門鑽進腹腔」 男子臉色慘白衝急診：救救我

小開婚變事業崩／前夫公司爆收攤、積欠資遣費？ 楊千霈發聲了

一通電話延續70年溫柔！耶誕夜最暖行動 美軍雷達全程鎖定「耶誕老人行蹤」