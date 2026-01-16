加拿大與中國初步達成貿易協議 大幅降低電動車等關稅

加拿大總理卡尼(Mark ​Carney)今天(16日)在北京與中國國家主席習近平舉行會談，雙方達成初步貿易協議，互相降低進口電動車與農漁產品的關稅，未來還將重啟高層級的經濟對話，強化雙邊在農業、能源等方面的合作。

路透社報導，卡尼是2017年以來第一位訪問中國的加拿大總理，此行旨在與該國的第二大貿易夥伴重建關係。此前加拿大因逮捕華為財務長孟晚舟，與中國陷入長期關係緊張。

卡尼在與習近平等人會談後表示，加拿大首先將以6.1%的最惠國關稅，從中國進口最多4萬9000輛電動車，大幅降低前總理杜魯道(Justin Trudeau)2024年對中國祭出的100%電動車關稅。

與此同時，卡尼表示，中國預期將在3月前前，將油菜籽關稅從目前的84%調降至15%，並取消油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅，至少實施到年底，有望為加拿大農漁民和加工業者帶來近30億美元的出口訂單。

根據新華社報導，加中兩國元首在會談後發表聯合聲明，承諾將重啟高層級的經濟與金融對話，促進雙邊貿易投資，並加強在農業、石油、天然氣及綠色能源方面的合作。