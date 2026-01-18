加拿大與中國達成協議，凸顯脫美轉向

[Getty Images]

加拿大總理卡尼（Mark Carney）對外交政策的新方針或許可以用一句話概括：「我們接受世界的現狀，而非我們所希望的樣子。」

這是他在週五（1月17日）被問及與中國達成協議時的回應。儘管外界對中國的人權紀錄有所擔憂，而距離他曾稱中國是「加拿大面臨的最大安全威脅」僅不到一年。

根據協議，加拿大將放寬2024年與美國同步對中國電動車所施加的關稅；作為交換，中國將降低對加拿大主要農產品的報復性關稅。

專家告訴BBC，此舉代表加拿大對華政策的重大轉變，背後原因是與其最大貿易夥伴美國的持續不確定性。

廣告 廣告

華盛頓的貿易顧問、波托馬克戰略集團總裁米勒（Eric Miller）表示：「總理基本上是在說，加拿大也有自主性，不會只是坐等美國。」

卡尼週五向記者表示，近年來「世界已經改變」，而與中國取得的進展使加拿大「在新世界秩序中處於有利位置」。

他補充說，加拿大與中國的關係已變得「比與特朗普政府下的美國更可預測」。

他隨後在社交媒體上撰文指出，加拿大正在「重新校準」與中國的關係，「具有戰略性、務實性，並且果斷」。

加拿大在週五天亮之際，對新協議的反應迅速。

薩斯喀徹溫省省長莫伊（Scott Moe）稱此舉是「非常好的消息」。他所在省份的農民因中國對加拿大菜籽油的報復性關稅而受到重創，他表示，這項協議將帶來亟需的紓困。

然而，安大略省省長福特（Doug Ford）則對協議提出尖銳批評。他表示，取消對中國電動車的關稅「將損害我們的經濟並導致失業」。

福特在X平台發文稱，卡尼政府正「引入大量廉價的中國製電動車，卻沒有任何真正保證能為加拿大經濟帶來平等或即時的投資」。

一些專家指出，貿易協議中的電動車條款將有助於中國打入加拿大汽車市場。

麥吉爾大學商學教授阿斯特萬什（Vivek Astvansh）表示，隨著電動車關稅降低，預計約有10%的加拿大電動車銷售將流向中國汽車製造商。

他補充說，中國電動車銷售的增加可能會對美國電動車製造商如特斯拉造成壓力，因其正尋求擴大在加拿大的市場份額。

「卡尼已向特朗普政府釋出信號，表明加拿大正逐步向中國靠攏。」阿斯特萬什說。

白宮方面的反應則呈現分歧。

美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）週五早上接受CNBC訪問時稱該協議「有問題」，並表示加拿大可能會後悔。

然而，美國總統特朗普則稱此舉是「好事」。

他在白宮外對記者表示：「如果能與中國達成協議，就應該去做。」

自去年第二次上任以來，特朗普已對加拿大的金屬和汽車等行業加徵關稅，導致經濟不確定性加劇。他還威脅要撕毀加拿大、美國和墨西哥之間的長期自由貿易協定，稱其「無關緊要」。

該協議——美墨加協定（USMCA）——目前正進行強制性審查。加拿大和墨西哥已明確表示希望維持該協定。

然而，卡尼決定與中國簽署重大新協議，正是承認北美自由貿易的未來仍不明朗。

波托馬克戰略集團總裁米勒（Eric Miller）告訴BBC說：「有合理的可能性，我們在2026年可能會沒有一個有意義、可行的美加貿易協定。而加拿大必須做好準備。」

中國是全球最大的電動車生產國，佔全球產量逾七成。 [Getty Images]

與中國達成的協議將使加拿大對中國電動車的關稅，從原本的100%降至6.1%，適用於每年首批進口的49,000輛車。卡尼表示，該配額在五年內可能提高至70,000輛。

加拿大與美國於2024年對中國電動車徵收關稅，理由是中國生產過剩，削弱了其他國家的競爭能力。

中國是全球最大的電動車生產國，佔全球產量的70%。

作為交換，中國將在3月1日前把對加拿大油菜籽的關稅降至約15%，低於目前的84%。卡尼表示，北京還承諾取消對加拿大油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅，「至少持續到年底」。

卡尼並稱，中國也承諾取消對加拿大訪客的簽證要求。

北京在另一份聲明中並未證實細節，但表示「雙方已就處理雙邊經濟與貿易問題達成初步聯合協議」。

西安大略大學營運管理與永續發展副教授、電動車供應鏈專家拉茲（Gal Raz）指出，中國電動車進入加拿大市場可能意味著消費者將享有更低價格。

但他也承認，如果卡尼政府未採取進一步措施支持本國汽車產業，該協議可能損害加拿大汽車製造商。

他表示，這是「不幸的」加美貿易關係惡化的結果，而這也損害了加拿大的汽車產業。

「美國確實把加拿大逼到了角落。」他說。

當被問及為何加拿大要讓中國進入其汽車市場時，卡尼表示，中國生產「全球最具價格競爭力且能源效率最高的車輛之一」。他並稱，他預期此協議將促使中國投資加拿大汽車產業，但未提供更多細節。

儘管對華立場強硬，特朗普本人則表示，如果中國在美國建廠並創造更多就業，他持開放態度。

他週二在底特律經濟俱樂部表示：「如果他們想來建廠，僱用你、你的朋友和鄰居，那很好，我喜歡這樣。讓中國來，讓日本來。」

美國總統預計將於四月前往北京，與中國國家主席習近平會面。他也已邀請習近平進行國事訪問華盛頓。

對卡尼而言，週五的協議或許只是加拿大「重新校準」貿易關係的第一步。

（華盛頓記者丹尼爾·布什Daniel Bush補充報導）