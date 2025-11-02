加拿大與菲律賓簽署國防協議 擬明年加入美菲聯合軍演

菲律賓今天(2日)與加拿大簽署了一項部隊訪問協議，這是一項目的在對抗北京於南海爭議地區日益獨斷的最新協議。

菲律賓和中國在南海地區頻繁發生衝突。儘管國際仲裁裁定，北京的主權聲索缺乏法律依據，但中國仍主張對幾乎整個南海擁有主權。

加拿大皇家海軍去年開始與美國、澳洲、日本和菲律賓海軍在該區域進行聯合海上巡邏。

菲律賓與加拿大簽訂的這項最新協議將允許加拿大軍隊，參與陸地聯合演習。

加拿大國防部長麥金蒂(David McGuinty)表示，該協議將深化與菲律賓軍方的關係，同時推進渥太華的亞太戰略，以「在該地區保持前沿存在」。

廣告 廣告

麥金蒂在馬尼拉舉行的聯合記者會上表示：「我們將推進雙方在訓練、軍事院校交流、資訊共享以及網路安全方面的合作。」

他還補充說，加拿大希望在明年春天參加菲律賓與美國年度的「肩並肩」(Balikatan)聯合軍事演習。

馬尼拉是美國的條約盟友，這個東南亞國家今年稍早也與紐西蘭簽署了部隊訪問協議，在此前，它已與美國、澳洲和日本達成類似協議。目前馬尼拉也在與法國商討簽署一項類似的協議。(編輯：鍾錦隆)