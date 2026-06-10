加拿大航空前機長驚爆資歷造假 涉嫌無照執飛16年遭起訴

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

加拿大航空（Air Canada）爆出震驚航空界的資歷造假案件。一名前資深機長涉嫌長期使用偽造資格文件，在未取得法定機長執照的情況下執飛超過900架次國內外航班，載運數以萬計旅客長達16年。加拿大警方已依詐欺等罪名將其逮捕起訴。

加拿大航空驚爆前機長無照執飛16年。（示意圖／路透）

無照執飛16年

根據加拿大皮爾區警察局（Peel Regional Police）公布的調查結果，59歲的前加航機師傑佛瑞．沃爾（Geoffrey Wall）涉嫌於2009年至2025年間，以偽造的飛行資格文件向航空公司及監管機關謊報資歷，並在未取得加拿大法規要求的「航空運輸飛行員執照」（Airline Transport Pilot License，ATPL）情況下擔任大型商業客機機長。

廣告 廣告

警方表示，沃爾雖然持有有效的商業飛行員執照（Commercial Pilot License），具備飛行資格，但依法無法擔任大型民航機機長。然而他卻成功取得升任機長資格，並在16年間執飛超過900個國內與國際航班。警方形容此案猶如「一名家庭醫師冒充腦神經外科醫師進行手術」。

這起案件源自警方代號「伊卡洛斯計畫」（Project Icarus）的詐欺調查。調查人員在一次例行資格審查中發現文件異常，進一步追查後揭露整起事件。警方還指控沃爾曾向警方報案，謊稱相關飛行文件遭竊，以掩蓋問題。

加拿大航空證實，涉案機師在任職期間確實未持有擔任機長所需的ATPL執照。公司表示，在發現問題後已立即將其停職，並主動向加拿大運輸部（Transport Canada）通報。該名機師目前已不再受僱於加航，且已遭監管機關處以罰款。

不過，加拿大航空強調，事件雖然十分嚴重，但並未危及飛航安全。公司指出，所有飛行員每六個月都必須接受定期訓練與能力驗證，每年還需通過由加拿大運輸部認證考官執行的飛行測試。涉案機師在歷次考核中均符合或超過標準，因此其實際飛行能力並未受到質疑。

警方估計，沃爾在擔任機長期間共獲得約290萬加元（約210萬美元）的薪資收入。目前他已被控多項詐欺相關罪名，預計將於本月稍晚再次出庭應訊。

此案曝光後，引發外界對加拿大航空監管制度的關注。加拿大交通部長表示，聯邦政府將全面檢討相關審查程序，確認是否存在制度漏洞。不過他同時指出，案件最終能夠被查獲，也顯示現行監督機制仍具備發揮作用的能力。

更多中天新聞網報導

國產花生價慘崩！張嘉郡急籲中央：提高轉作金、強化原產地標示護農

回應阿帕契直升機遭擊落 美軍對伊朗發動新一波「對等打擊行動」

習川會後驚人改變！最新數據揭：認同「美中關係較好」激增12.5%