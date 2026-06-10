加拿大航空爆醜聞！前機長涉嫌偽造資料 17年來無照執飛逾900航班

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加拿大航空爆醜聞，一名機師涉嫌無照

加拿大航空傳出一名前資深機長在未持有法定機長執照的情況下，17年來執飛超過900趟國內外航班，近日他遭到加拿大警方逮捕起訴。

綜合外媒報導，59歲男子Geoffrey Wall出身安大略省，1998年起任職於加航，2009年晉升為機長，然而，成為機長後依法必須持有民航運輸駕駛員執照（ATPL），但他根本沒有取得該項執照，並以偽造的資料執飛約900趟國內外航班。

警方表示，他涉嫌利用偽造的飛行執照，在擔任機長期間欺騙加拿大航空和加拿大運輸部，還向警方謊稱自己飛行員文件被偷，試圖掩蓋其相關的犯罪行為。

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加拿大航空也證實這項消息，指出在發現Geoffrey Wall未持有所需執照後，已立即將其停職，並主動向加拿大運輸部通報。該名機師已不再受僱於加航。加拿大航空強調飛安不會因此受到影響，也沒有發現其他違規案例，但由於案件仍在調查當中，公司不願做進一步的評論。

加拿大交通部長Steven MacKinnon受訪時表示政府將檢討此案、進行必要改善，並說會非常嚴肅看待這類情況，也慶送能夠及早發現這個問題且迅速處理。

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