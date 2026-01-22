加拿大芥花籽關稅調降？中國：將充分考慮加方訴求

（中央社台北22日電）針對加拿大大幅調降中國電動車關稅，以換取中國調降加拿大芥花籽關稅，中國商務部發言人何詠前今天說，將「在規則框架（架構）內充分考慮加方的合理訴求」，基於「事實和證據」作出最終裁決。

中國商務部下午舉行例行記者會。新華社報導，何詠前在回答媒體相關提問時，作上述表示。

何詠前說，根據調整安排，加方將給予中國電動汽車每年4.9萬輛的配額，配額內享受6.1%的最惠國關稅待遇，不再徵收100%附加稅，配額數量將按一定比例逐年增長，中方認為這是加方「朝著正確方向邁出的積極一步」，對中國電動汽車開拓加拿大市場來說也是個好消息。

她接著表示，關於芥花籽，中方歷來主張透過對話磋商解決貿易分歧，將「在規則框架內充分考慮加方的合理訴求」，基於事實和證據作出最終裁決。相信這些將對深化中加相關貿易和產業合作、增進兩國民眾福祉發揮積極作用。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）16日與中國國家主席習近平昨天在北京會談後宣布，雙方達成相互降低商品關稅協議，加方允許最多4.9萬輛中國電動車進入市場，適用6.1%的最惠國關稅稅率。

卡尼還表示，預計3月1日前，中國會將對加拿大芥花籽關稅由目前的約84%，降至約15%。

另外，何詠前針對外媒日前引述知情人士透露，中國政府告訴國內一些科技業者，只有在特殊情況下才會批准購買輝達（Nvidia）H200晶片一事迴避作答，僅言說「我不了解你提到的情況」。

（編輯：邱國強/周慧盈）1150122