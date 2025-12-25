加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展 《流光藝境》駁二開展
記者王正平/高雄報導
夢蓮花文化藝術基金會首度推出加拿大華裔女藝術家ZHEN-RU視覺藝術創作特展《流光藝境》，25日在高雄駁二藝術特區蓬萊倉庫盛大開展，ZHEN-RU以獨特視角與鮮明色彩，捕捉現實景物中稍縱即逝的流光片刻，透過「再現」映現出對萬物的深刻感知；作品不僅是視覺的饗宴，更引領觀眾超越現實空間，探索內在無限的曼妙風光。
ZHEN-RU期望大眾走進這場靜心與療癒之旅，感受「看作品，見自己，離開痛苦，趣往快樂之地」的創作心意與深遠祝福；這是《流光藝境》透過光與影、感官與心靈、藝術與生命交織而成的沉浸旅程。
《流光藝境》展覽以加拿大華裔藝術家ZHEN-RU的60幅影像創作為核心，由台南藝術大學博物館學研究所碩士暨草央藝術有限公司總監翁淑英擔任策展人，攜手三組台灣科技藝術團隊黑川互動媒體藝術、移動故事屋＆陳昱榮、參零肆共同參與展覽製作。透過光影、聲音、香氛、互動裝置與藝術投射等技術進行「造境」，營造多感官沉浸式的詩意旅程，引導觀者以全身心投入，在「一花一世界」的宇宙觀中獲得心靈療癒。
策展人翁淑英表示，『流光』不僅是物理現象的光影，也是精神性的象徵。它代表著無常，代表著生命的瞬間，也代表著人類在有限時間中對美與真實的自由追尋。
藝術家ZHEN-RU是一位在海外生活多年的加拿大華裔女性藝術家，長年關注和研究心靈，是一位堅持尋找智慧與生命真相的多元創作者。ZHEN-RU透過詩詞、音樂和攝影創作等多才多藝的天賦，向世界分享她對存在和意識的探索。對ZHEN-RU而言，藝術不只是個人意念的表達，更是啟發眾人開展清淨的心靈、培養慈悲與智慧，以及療癒人心的力量，為世界注入溫柔而堅定的能量。
25日開幕啟動儀式中，夢蓮花文化藝術基金會董事長賴錫源表示，基金會特別選在高雄作為《流光藝境》視覺藝術首展的出發點，這是極其珍貴而美好的緣份。藝術家ZHEN-RU的作品，擅長捕捉生活中稍縱即逝的微光，在平凡中挖掘不凡，期盼引領人們開啟心中那道溫柔而永恆的光。
高雄市議員鄭光峰表示，高雄正邁向產業轉型，在此轉型過程中，有夢蓮花基金會以流光藝境，帶給高雄市民心靈享受，還特別提供給弱勢里民及小朋友來這裡參訪。這裡是一個心靈桃花源，可以讓來賓心情愉悅的展覽。
策展人翁淑英老師非常高興《流光藝境》特展首展在高雄舉辦，讓大家看到台灣自製的IP展。藝術家ZHEN-RU的作品，是在斗室之內拍攝出令人感到驚艷的物件；此次，透過台灣強大科技藝術團隊的設計，讓參觀者與作品更親近。黑川互動媒體藝術藝術家胡縉祥說明，感謝策展人翁淑英老師讓藝術家有一個自由創作的機會，在彼此討論中，感受到超時空對話的幸福。
《流光藝境》展覽以「六境」作為展覽整體結構，包含色境、聲境、香境、語境、身境與意境，前五境透過色彩、聲音、氣味、語言與燈光裝置等多重感官引導體驗；意境則作為整段感知旅程的歸返，觀者得以與內在進行深度對話。在ZHEN-RU的影像作品裡，每一瞬的流光皆蘊含宇宙奧義，不同於傳統山水繪畫以藝術造境取徑。透過科技藝術打造全新型態的沉浸式體驗，期望使觀者獲得心靈的再認識、療癒與對自身存在之美的肯定。不僅是一場視覺饗宴，更是一處精神性的「桃花源」。為了讓親子與孩童能輕鬆參與，展場最後還設計了免費的開放區域—「樂境」，富含童趣與遊戲的空間，觀眾可於營業時間自由進出。
夢蓮花文化藝術基金會自音樂推廣起步，所推出的「讚頌」樂曲，多由藝術家ZHEN-RU心音自然流淌而成，並延伸至以佛典故事為題材的舞台劇創作，結合讚頌演出，希望將慈悲與善良的精神內涵再現於戲劇舞台。而新創的視覺藝術領域，同樣以ZHEN-RU的創作為核心，期盼透過影像作品開展療癒人心的全新志業。《流光藝境》特展自2025年12月25日起至2026年3月3日展出。展覽設有「看見色、聆聽聲、嗅聞香、交流語、體驗觸、沉浸意」六大單元，誠摯邀請觀者預訂這趟超越五感的藝境體驗，開啟靜心療癒的藝術之旅。展覽資訊與購票入口，請至夢蓮花文化藝術基金會官網：https://dreamlotus.org/flowinglightart
