加拿大豪擲逾380億 搶全球頂尖科研人才

（中央社蒙特婁9日綜合外電報導）加拿大今天啟動一項耗資17億加元（約新台幣383億元）的計畫，以招募全球頂尖研究人員；這是加拿大為吸引因美國總統川普政策考慮離開美國的高端人才而採取的部分舉措。

法新社報導，包括全國最大醫療網絡和多倫多大學（University of Toronto）等加國頂尖機構先前已宣布將投入大筆資金，招募那些受川普大幅削減科學研究經費影響的專家學者。

加拿大聯邦政府如今準備加入他們的行列，還說這是「全球同類規模最大的招募計畫之一」。

這項計畫並非專為受川普政策影響的美國研究人員而設，而是要「吸引並支持超過1000名國際及外籍頂尖研究人員」，其中包括說法語的研究人員。

加拿大工業部長趙美蘭（Melanie Joly）說：「有些國家正在背離學術自由，而我們不會這麼做。」

她補充說，招募活動將在全球各地進行，「我們知道邊界以南已有很多人對此表達興趣。我們的大專院校已開始與他們進行對話」。

專家警告，川普的政策可能使全球人才競逐出現重大轉變。過去數十年間，這場競爭一直由財力雄厚、擁有強大聯邦資源的美國大學主導。

川普削減經費的措施已對多項研究計畫造成影響，涉及氣候變遷和「多元、公平及包容」（DEI）的研究更是受到重創。

歐洲聯盟（EU）今年稍早也推出5億歐元（約新台幣181億元）的激勵方案，以吸引美國研究人員。

趙美蘭說，首要之務是鼓勵在海外工作的加拿大頂尖研究人員返國。

她說，「我們長期以來一直在討論加拿大人才外流問題」，希望這項大型招募計畫能吸引優秀人員回國發展。（編譯：劉文瑜）1141210