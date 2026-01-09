毒販陳縱緯涉嫌從加拿走私毒品，在「楓木板」夾藏54公斤大麻花海運來台，在法院審理期間逃往泰國，近日調查局和泰國執法機關聯手合作抓到人，今天(9)下午，在調查局人員押解戒護下，搭乘中華航空抵台。

男子身穿黑衣、戴口罩，調查局人員一左一右戒護，他是走私毒品的毒犯陳縱緯。





加拿大走私「楓木板」藏54公斤大麻花 毒販泰國落網今押返抵台

加拿大走私「楓木板」藏大麻花毒販今押返抵台（圖／民視新聞）





原本逃到泰國去，在調查局和泰國執法機合作之下逮到人，搭乘中華航空，9號下午3點半返抵桃園機場。

37歲陳縱緯涉嫌在2021年間，從加拿大走私大麻花，他以海運貨櫃申報「楓木板」做為掩飾，但卻被發現裡面夾藏54公斤重的大麻花，2022年被起訴，2023年8月，在法院審理期間潛逃出境，被基隆地檢署發布通緝。









動歪腦筋夾藏毒品走私來台，甚至大逃亡，但最終還是躲不過法律制裁。

















