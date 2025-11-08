加拿大農場爆禽流感 300多隻「健康鴕鳥」遭射殺引議

加拿大一處農場因爆禽流感，300多隻鴕鳥遭射殺。示意圖／photoac

加拿大哥倫比亞省埃奇伍德（Edgewood）鴕鳥農場「Universal Ostrich Farms」，日前因受到禽流感影響，導致69隻鴕鳥死亡，加拿大政府為避免禽流感蔓延，下令射殺農場全數鴕鳥；不過美國衛生部長小羅伯特．法蘭西斯．甘迺迪（Robert Francis Kennedy Jr）及紐約億萬富翁約翰．卡茲馬蒂迪斯（John Catsimatidis）多次曾呼籲加拿大當局暫緩射殺行動，指出此舉不僅無法針對受感染鴕鳥進行研究，也無法保護健康的鴕鳥；如今約300隻鴕鳥遭槍斃，引起許多民眾反彈。

根據加拿大廣播公司 《CBC》報導，去年冬季加拿大哥倫比亞省埃奇伍德（Edgewood）鴕鳥農場「Universal Ostrich Farms」爆發禽流感，造成69隻鴕鳥死亡，儘管農場發言人強調其餘鴕鳥仍健康，美國衛生部長小羅伯特．法蘭西斯．甘迺迪（Robert Francis Kennedy Jr）也寫信向加拿大食品檢驗署（CFIA）指出，鴕鳥壽命可達50年，對於H5N1病毒的研究價值巨大，若毀滅整群健康鴕鳥將造成損失，可能影響未來疫情防治。

即便衛生部長甘迺迪、紐約億萬富翁約翰．卡茲馬蒂迪斯（John Catsimatidis）多次呼籲加拿大當局暫緩射殺行動，當局仍下令食品檢驗署（CFIA）執行作業，撲殺約300隻鴕鳥；目擊者表示，當天食品檢驗署（CFIA）的卡車紛紛抵達農場，穿著防護衣進入鴕鳥圍欄，外圍農場支持者祈禱並呼喊，幾分鐘後農場傳出槍聲。

射殺作業長達數小時，部分支持者因無法忍受現場狀況而離開，甚至在場邊痛哭、感到憤怒不已；對此警方指出，當天封鎖周邊道路並維持治安，以防反對射殺民眾對CFIA人員與承包商造成威脅與恐嚇，最終射殺作業無人受傷，也無人遭到逮捕。



