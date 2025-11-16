加拿大這省廢除測速照相 Cheap揭：在台灣就是斂財工具

Cheap直言測速照相在台灣就是政府的斂財工具，對改善交通的效果卻是相當有限。（示意圖／資料照）

加拿大安大略省日前宣布廢除測速照相，網紅Cheap發文質疑，在台灣測速照相就是斂財工具，地方政府只把罰單收入的12%用來改善交通，但交通安全未隨預算增長改善。不去改善道路、檢討限速，只會插相機。最大的打臉是超速肇事僅佔2.13%，他直批是照爽的？

「台灣呢？測速照相就是斂財工具無誤！」Cheap發文直言，第一，地方政府已把罰單收入先列為預算，等於是先點菜，等你端上桌。意思是說：「今年我們預計罰到這麼多錢，請大家配合被罰，謝謝！」台中市罰鍰收入5年成長超過6倍，你覺得交通有變安全6倍？

Cheap指出，第二，罰單收入，地方政府先拿走75%，其他24%當績效獎金，1%上繳中央，簡單說，罰你錢的人也能分錢，我當然爽爽開。然後那75%，只有12%用於改善交通，其他想幹嘛就幹嘛，拿去蓋大樓也無法可管。那12%還可能是找老藝人來唱歌跳舞，喊幾聲口號，錢就燒完了，尷尬得要命外，對交通毫無幫助。反觀英國：罰款全數進「道路安全基金」！日本則是50%。

Cheap質疑，第三，不去改善道路、檢討限速，只會插相機，馬路做得很寬，然後放一台相機，白癡嗎？要不然筆直四線道限速50，超速就罰你。一邊限速60、一邊放當心兒童的牌子，謀殺嗎？第四，最大的打臉，超速肇事僅佔2.13%，所以你是照爽的？

Cheap直呼，「你還說不是斂財？罰了這麼多錢，一年還是死3000人！真的無恥，要你的命還要你的錢。」

網友表示「測速照相就是政府交通治理無能的遮羞布」、「連警察本身也被要求業績，搞得警察好像業務員一樣」、「在台灣，政府做一堆無腦的政策，看似很蠢，實則是故意這麼做的。就像你說取締交通違規很難嗎？政府跟你說很難，但抓逃漏稅的時候就可以追到你尿褲子。所以說知道對的事情卻故意不做的政府，才是台灣最可悲的事情」、「真的需要慢的地方，做減速丘不就好了，就是為了賺錢嘛」。

