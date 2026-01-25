加拿大醉男台北狂闖捷運工地 徒手破壞警示燈鬧翻天
台北市中正區日前發生一起鬧劇，2名加拿大籍男子在深夜酒後失態，徒手破壞捷運萬大線工地器材，據警方調查，2人前1天晚上與朋友在羅斯福路某酒吧聚會喝酒，直到凌晨才離開，離開酒吧後，他們疑因酒力不支，沿和平西路與南海路口附近徒步亂走，並沿途破壞工地的護欄、警示燈等設施，行為引起民眾恐慌。
有民眾目擊2人沿街咆哮鬧事，立即報警，中正二分局員警接獲通報後迅速到場，2名男子見警後驚慌，立刻配合調查，並被帶回派出所，警方隨後聯繫工地負責人，對方表示不願對兩人提告，但要求他們賠償損失。最終，2名男子支付了5200元作為賠償金，事件才告一段落。
警方呼籲民眾飲酒要適量，自制是最重要的原則。若飲酒後無法自理，應由親友陪同，以免失態或造成危險，此次事件雖未造成重大傷害，但仍凸顯酒後失控行為可能引發公共財產損失與安全風險，也提醒外籍旅客遵守公共秩序，避免類似事件重演。
☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆
看更多 CTWANT 文章
霍諾德成功完成挑戰！徒手攀登台北101 僅花1小時31分
美光股價年噴逾5成！ 謝金河：「這老牌」5％持股沒賣賺翻天
阿公偏心遺囑失效？2千萬房產「長孫一毛都沒有」 法官判決逆轉關鍵曝
其他人也在看
港籍車手藏北市東區旅館逮3嫌 搜出50張金融卡及喪屍毒品
香港籍2名陳姓男子於臉書應徵詐騙集團車手，並在本月上旬入境後協助提領現金及收取提款卡，再上繳給其他詐團成員，台北市大安警分局掌握2人投宿在東區旅館後，隨即將2人及另名汪姓車手逮捕，查扣金融卡50張、毒品依托咪酯等證物，詢後移送偵辦。大安警分局調查，敦化南路派出所於本月14日執行詐欺犯罪勤務，經調閱監自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
販賣動物用禁藥牟利檢方建請重罰 法官給予緩刑、罰10萬
郎姓男子違反政府禁令，販賣來路不明的禽流感疫苗牟利，檢方偵辦後，認為郎男嚴重戕害家禽及食用者健康，危害甚鉅，建請法院重懲併科200萬元以上罰金，屏東地院審理後，則給予郎男緩刑機會，罰10萬並提供80小時義務勞務，可上訴。屏檢指出，含有重組禽流感病毒成分的疫苗，極易導致家禽病毒變異及擴散，甚至轉變為人自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
真會「裝」 德州夫婦利用社群詐500萬 受害家庭破產
一對來自德州福和市(Fort Worth)的夫婦克里斯多夫與拉奎爾·賈奇(Christopher & Raquelle ...世界日報World Journal ・ 1 天前 ・ 發表留言
酒後看捷運工地閃光燈礙眼！ 2外籍觀光客「失控撒野」沿路破壞被逮
【記者曾佳俊／新北報導】台北市2名外籍遊客飲酒後上演脫序行為，今（25）日凌晨行經國語實小至和平西路口一帶捷運施工路段時，竟沿途破壞路邊設置的施工閃光燈等交通管制器材，轄區中正第二分局獲報後立即派員追查，並在短時間內掌握嫌犯身分，2人酒醒也對做為感到後悔，事後雙方達成和解暫不提告。壹蘋新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
不是笨牛！ 奧地利乳牛變身「抓癢高手」：自創這1招用法讓研究員看傻
長期被視為反應遲鈍的乳牛，可能擁有人類尚未察覺的高超智力。最新科學研究發現，奧地利一頭名為「薇若妮卡」（Veronika）的乳牛，竟能靈活操作棍棒與刷子為自己抓癢。這項發現不僅挑戰了生物學界對牲畜認知的傳統界限，更是科學史上首次記錄到牛隻具備複雜的「多用途工具使用」能力。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
牛奶整罐倒恆河！「餓童伸手乞食」遭無視...揭印度象徵純潔古老儀式
一段在社群媒體上瘋傳的短片，近日在印度重新點燃了關於古老傳統、環境保護與社會責任的激烈爭論。影片捕捉了恆河岸邊令人心碎的一幕，一名虔誠的印度教男子正在進行神聖的「牛奶灌頂」（Dugdhabhishek）儀式，將大量鮮奶倒入河中以示對神明的敬意。然而，當幾名衣衫襤褸的貧困兒童試圖用手接取流下的牛奶充飢時，這名男子不但沒有分給他們，反而挪動身體、調整位置，執意將牛奶倒入污濁的河水中，堅持不讓一滴落入飢餓孩子的手中。鏡報 ・ 1 天前 ・ 3則留言
中壢民宅暗夜火警2、3樓陷火海半小時撲滅 幸無人員受傷
桃園市中壢區延平路昨（24）日晚間9時14分許發生火警，一棟4層樓高的民宅因不明原因發生火警，現場竄出大量濃煙，消防局獲報後趕抵現場布水線灌救，於晚上9時45分撲滅火勢，所幸無造成人員傷亡。消防局第二大隊興國分隊說明，此次發生火警的為地上4層鋼筋混凝土結構建築物，起火層為第2層，消防人員於9時20分自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
旅遊不便險新制4月上路！定額理賠不再無上限 班機延誤最多賠1.2萬
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導金融監督管理委員會表示，產險公會預計於4月1日建置「旅遊不便險通報平台」，未來將針對「定額給付型」旅遊不便險設置...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
KTV巧遇仇人爆拉扯衝突 警隔開雙方阻止7人大亂鬥
古姓男子等3人與黃姓男子等4人之前發生嫌隙，昨天深夜又在台北市文山區一間KTV巧遇，雙方因酒醉進而發生拉扯衝突，警方獲報到場，隨即將雙方隔開，防止衝突擴大，所幸事件沒有造成人員受傷，待其中一方離去後，警方才撤崗恢復勤務，同時加強週邊巡邏。文山二分局調查，景美派出所昨天深夜11時許，獲報羅斯福路六段好自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民團發起「鏟黨產、護國產」大遊行 27日赴立院向國民黨抗議
國民黨立委提案修正黨產條例，將救國團排除附隨組織之外，並限縮附隨組織定義，將造成近400億元不當黨產無法收歸國有。經濟民主連合智庫、台灣公民陣線等民團發起「鏟黨產、護國產」遊行，預定27日（週二）上午至立法院抗議。為向游灝等37名國民黨立委表達抗議，以及讓歷史記住國民黨及其附隨組織當年如何不公不義強自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
讓美國飛彈產能再次偉大 挪威康士伯赴美設廠量產「雙彈」
為了強化美國及盟邦的防衛供應鏈韌性，挪威國防大廠康士伯（Kongsberg）集團宣布在美國維吉尼亞州托阿諾（Toano）興建首座先進飛彈工廠，本月中旬舉行開工儀式。未來該廠將專門生產「海軍打擊飛彈」（NSM）及「聯合打擊飛彈」（JSM），以因應日益增長的國際國防需求。自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
假土地公沿路討紅包！店家不給錢就「賴著不走」超擾人行為…1原因免罰
高雄莊姓男子及楊姓男子去年假扮土地公向周遭店家索取紅包，若不給錢，就站在店外動也不動，長達半小時，造成店家困擾，報警後被依法函送；不過因沒有證據證明兩人有妨害自由意志強索財物的情形，不構成社會秩序維護法第68條第3款所規定強索財物之行為，因此，簡易庭審理後，諭知不罰，可抗告。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1則留言
霍諾德徒手攻頂台北101成功 賴清德祝賀：讓人心臟跳得很快
美國極限自由攀岩大將霍諾德（Alex Honnold）今天（25日）在無防護裝備下徒手攀登101，僅耗費1小時31分，已於10點43分成功登頂。對此，總統賴清德稍早也表示，過程真的很緊張，讓人上報 ・ 1 天前 ・ 1則留言
民進黨議員初選激烈抹黑開打 廖宜琨：已報案提告決不容忍
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 適逢2026選舉年，民進黨市議員初選競爭激烈，新北市議員廖宜琨服務團隊近日傳出遭AI圖抹黑不實內容，服務團隊發表嚴正聲明，強調決不容忍也決不退讓；目前團隊已正式前往警局完成備案，並針對惡意造謠與不實宣傳行為啟動法律程序提告，以正視聽。 廖宜琨指出，一路走來從來沒有認為自己能夠穩定通過初選，正因如此始終提醒自己，唯有腳...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台東東海岸明起3天交通大執法 定點稽查與機動巡邏併行
為提升道路通行安全，守護用路人生命與財產安全，台東縣警察局成功分局將於本26日至28日規劃執行「交通大執法」專案勤務，透過加強交通執法力度，協助民眾建立正確守法觀念，確實降低交通事故發生件數及事故死傷人數，營造安全、有序的交通環境。成功分局表示，依據近期交通事故統計與肇因分析，已鎖定多處事故發生率較自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
音樂傳遞愛 愛唱歌手合唱團唱進烏眉國中
[NOWnews今日新聞]用歌聲傳遞愛，用音樂點亮希望。台中愛唱歌手合唱團日前唱進苗栗縣通霄鎮烏眉國中，為青少年帶來溫暖動人的音樂饗宴。純淨和聲在校園中流動，不僅撫慰人心，也為偏鄉校園注入滿滿正能量與...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 發表留言
蔡尚樺主持尾牙慘摔！蕭煌奇幽默化解尷尬 阿Ken私下2舉動超暖
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導主持人蔡尚樺日前主持仁寶尾牙時意外摔倒，事後她發文表示，自己原本想扶歌手蕭煌奇下台階，沒想到卻意外摔倒，讓全場嚇壞...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 149則留言
不碰甜、吃清淡也出事？50歲養生男「血管全塞住」 醫揪「元凶」嗨過頭
時序邁入歲末年終，尾牙與聚餐接連登場，歡聚之餘若嗨過頭，恐對健康造成負擔。心臟內科醫師蔡松恩分享，一名50歲男子平時生活規律，飲食清淡、不碰甜食，未料在一次跨年聚會中，他熬夜狂歡又吃麻辣鍋，突感覺不適就倒地休克，送醫檢查發現血管整個塞住險喪命。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前 ・ 89則留言
彰化警出包了！違停罰單驚現「民眾檢舉」鬧烏龍 警方坦承誤植
有彰化民眾在和美鎮新庄國小門口違停遭檢舉，收到罰單後發現罰單上有註記「民眾檢舉案件」，但由於該違規為非民眾可檢舉項目，民眾不禁質疑是警方開錯罰單。對此和美警分局強調，這是員警輸入罰單時誤植，後續已寄出更正通知書。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11則留言