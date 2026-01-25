加拿大醉男台北狂闖捷運工地 徒手破壞警示燈鬧翻天

加拿大醉男深夜破壞捷運工地5200元收場。（翻攝畫面）

台北市中正區日前發生一起鬧劇，2名加拿大籍男子在深夜酒後失態，徒手破壞捷運萬大線工地器材，據警方調查，2人前1天晚上與朋友在羅斯福路某酒吧聚會喝酒，直到凌晨才離開，離開酒吧後，他們疑因酒力不支，沿和平西路與南海路口附近徒步亂走，並沿途破壞工地的護欄、警示燈等設施，行為引起民眾恐慌。

有民眾目擊2人沿街咆哮鬧事，立即報警，中正二分局員警接獲通報後迅速到場，2名男子見警後驚慌，立刻配合調查，並被帶回派出所，警方隨後聯繫工地負責人，對方表示不願對兩人提告，但要求他們賠償損失。最終，2名男子支付了5200元作為賠償金，事件才告一段落。

警方呼籲民眾飲酒要適量，自制是最重要的原則。若飲酒後無法自理，應由親友陪同，以免失態或造成危險，此次事件雖未造成重大傷害，但仍凸顯酒後失控行為可能引發公共財產損失與安全風險，也提醒外籍旅客遵守公共秩序，避免類似事件重演。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

