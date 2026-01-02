加拿大關切中共軍演 外交部：民主陣營支持維護臺海現狀

記者吳典叡／臺北報導

加拿大今（2）日發表聲明，關切中共在臺灣周邊舉行大規模軍演。外交部指出，近日來美國、日本等國家相繼對中共軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護臺海現狀的支持立場。

加拿大全球事務部官方X帳號（Foreign Policy CAN）於臺北時間今日發表新聞聲明，關切中共近期在臺灣周邊舉行大規模軍演。近日來美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等相繼對中共軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護臺海現狀的支持立場，外交對此表達誠摯感謝。

廣告 廣告

外交部表示，加國全球事務部發布題為「中共決定在臺灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，指出加國反對任何單方改變臺灣海峽現狀的企圖，臺灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持臺灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

外交部強調，歡迎並感謝加國政府就中共以武力升高臺海情勢表達關切，展現加國維護臺海現狀的堅定立場，也彰顯確保臺海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。聯合國憲章明確禁止以武力或武力威脅解決爭端，這一原則同樣適用於臺海及第一島鏈周邊海域。臺灣將持續與加拿大及其他理念相近的國家合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，並攜手推動及確保全球與區域的和平、穩定與繁榮。