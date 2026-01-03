加拿大關切中國軍演 外交部：民主陣營支持維護台海現狀

中華民國外交部發言台（圖／資料照片，圖源：翻攝自中華民國外交部YouTube）





加拿大全球事務部官方X帳號（Foreign Policy CAN）於台北時間2日發表聲明，關切中國近期在台灣周邊舉行大規模軍演。對此，外交部表示，近日來美國、日本、歐盟、英國、法國、德國、澳洲、紐西蘭及菲律賓等相繼對中國軍演表示關切，加國的聲明再度展現民主陣營明確表達維護台海現狀的支持立場，外交部長林佳龍對此表達誠摯感謝。

外交部說，加國全球事務部發布題為「中國決定在台灣周邊舉行大規模軍演」的新聞聲明，指出加國反對任何單方改變台灣海峽現狀的企圖，台灣海峽對國際社會的安全及繁榮不可或缺，維持台灣海峽的和平及暢通符合各方利益。

外交部長林佳龍歡迎並感謝加國政府就中國以武力升高台海情勢表達關切，展現加國維護台海現狀的堅定立場，也彰顯確保台海和平穩定已是國際社會共識，並符合各方重要利益。聯合國憲章明確禁止以武力或武力威脅解決爭端，這一原則同樣適用於台海及第一島鏈周邊海域。

外交部強調，台灣將持續與加拿大及其他理念相近的國家合作，共同守護以規則為基礎的國際秩序，並攜手推動及確保全球與區域的和平、穩定與繁榮。

