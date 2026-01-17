加拿大降關稅 為中國汽車進北美打開突破口

（中央社記者張淑伶上海17日電）加拿大將中國電動車關稅從100%大降為6.1%，每年限額4.9萬輛進口。分析指出，這對特斯拉有利，也為中國汽車品牌在加拿大開拓市場創造條件。

加拿大總理卡尼（Mark Carney）14日至17日訪問中國，並在中國簽署一系列協議，其中，大降中國電動車關稅受到矚目，讓其享有最惠國關稅稅率6.1%。

2024年10月起，加拿大跟進美國的關稅措施，對中國產電動汽車加徵100%關稅。

廣告 廣告

加拿大官方最新公告表明，加國以配額制代替了加徵關稅政策，並指4.9萬輛的配額相當於2023和2024年中國電動汽車每年對加拿大的出口量，在同期加拿大新車市場占比不到3%。

陸媒財新網今天報導，中國向加拿大出口的電動汽車主要來自特斯拉（Tesla）中國，此外還有少量來自極星和瑞典車企富豪（Volvo，中國稱沃爾沃）汽車，極星是富豪與吉利共同組建的初創企業。

加拿大表示，將在3年內推動中國企業在加拿大設立合資企業，促進加本國電動汽車供應鏈發展，並在未來5年內確保超過一半的進口車輛售價低於3.5萬加元（約新台幣79萬元），為加拿大消費者提供更多實惠選擇。

報導指出，中國車企和電池企業曾經有意願在美國或者加拿大建廠。在中美貿易戰不斷升級後，中國企業不得不放棄這些計畫。目前市場機構在對中國車企海外市場前景進行預測時，均把北美排除在外。

中國企業在加拿大建廠，將獲得向美國銷售汽車的潛在機會。加拿大和美國、墨西哥簽訂了「美墨加協定」（USMCA），滿足原產地規則的汽車在3國市場貿易可以享受零關稅。今年7月，3國將就此協定是否延期進行談判。

加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大汽車製造商協會主席金士頓（Brian Kingston）表示，加拿大汽車行業與美國深度融合，如今正要重新審查「美墨加協定」（USMCA），與中國的協議為USMCA帶來了變數。他說：「我們已經明確表示，在這個時期與中國就電動車進行任何形式的合作都將極其危險。」（編輯：周慧盈）1150117