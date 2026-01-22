加拿大首次兵推「美國進犯」 最快兩天全境被攻陷

加拿大首次針對美國可能侵犯，進行兵推，結果顯示，最快兩天，最慢一個星期，加拿大全境將會被美軍攻陷。

加拿大「環球郵報」報導，加拿大高層官員透露，在美國總統川普總統多次公開希望，加拿大成為美國第51州之後，加拿大軍方進行了百年以來首次的美國進犯加拿大兵棋推演，推演的結果是，加拿大兩天之內，就會被美國攻陷。（葉柏毅報導）

加拿大官方可能很難想像，有朝一日他們竟然要做美國可能進犯加拿大的兵推。不過官員表示，根據兵推情況，如果美軍自南方發動攻勢，預料最快兩天，最慢一個星期，美國將攻破加拿大所有陸海戰略要地。由於美國在軍力上，擁有壓倒性實力，加拿大將不得不訴諸「非常規作戰」。官員也透露，一旦美國真的進攻加拿大，加拿大將會向英國或法國求援。

不過兵推模型明確指出，美國攻擊加拿大的可能性「極低」，同時加拿大退休中將戴伊也表示，如果認為美國會入侵加拿大，這是一種「幻想」。但模型也強調，在川普領導下，美國正逐漸偏離二戰結束以來，所扮演的西方聯盟基礎角色。

加拿大國防參謀長卡里南將軍去年曾經警告，加拿大軍備不足，或許無法因應傳統及非傳統的軍事威脅。為了彌補兵力缺口，卡里南將軍曾宣布，計畫組建40萬人志願預備役部隊，以阻擋任何軍隊，企圖入侵加拿大。