加拿大駐台代表何曼麗盛讚台中宜居 邀盧秀燕市長出訪加國

加拿大駐台北貿易辦事處代表何曼麗肯定台中的宜居環境與城市魅力，並邀盧市長出訪加國。（圖：中市府提供）

加拿大駐台北貿易辦事處新任代表何曼麗（Ms. Marie-Louise Hannan）昨（19）日拜會台中市政府，由市長盧秀燕接待，雙方就經貿、文化、教育議題交換意見。何曼麗肯定台中的宜居環境與城市魅力，並邀盧市長出訪加國，盧秀燕也肯定加國的自然與人文，感謝何代表去年剛上任就出席台中爵士音樂節，為台中的慶典經濟增添光彩。

盧秀燕市長指出，台灣企業具備強大的國際競爭力，尤其台中作為半導體、航太、精密機械與光學產業的戰略重鎮，全台最大外資美光在台中投資額更是居全球所有城市之冠，台積電台中二期擴廠計畫也正如火如荼進行中，在全球關稅政策的影響之下，相信台中產業將發揮卓越優勢，維持全球供應鏈的主導地位，也希望與加拿大能建立更深厚的夥伴合作關係。此外，台中在半導體、高階製造、AI及潔淨能源等領域的技術與供應能力，與加拿大高科技產業、智慧製造及綠能技術高度互補，期盼未來雙邊企業強化在智慧製造、電動車零組件、風電設備及AI應用領域的合作與投資。

盧市長說，加拿大是她最鍾愛的國家之一，不僅自然資源豐饒、環境宜人，人民更是熱情友善；她特別提到加拿大盛行的曲棍球與冰壺運動，展現了深厚的體育文化底蘊。盧市長提到，加拿大是我國民眾相當喜愛的旅遊及求學地點之一，有許多台中市民旅居加國，市府也與加拿大駐台北貿易辦事處長期維持友好密切合作關係，她特別感謝何曼麗代表於去年9月剛抵台履新，就在10月撥冗出席台中爵士音樂節開幕式表達支持，很高興能接待何代表首次蒞臨市府。

秘書處說明，何代表是加國資深外交官，於1997年進入加拿大外交暨國貿部，曾任外交部南亞司長；2016年任駐「東南亞國家協會（ASEAN）」大使，並曾派駐馬來西亞、中國與印度，具備豐富的印泰地區外交經驗。何代表與我國有深厚淵源，曾於師大學習中文，並於2001至2005年間派駐我國，熟悉我國文化、社會與政治環境；此外，台中市與加拿大緬尼托巴省溫尼辟市（Winnipeg, Manitoba）締結姊妹市、卑詩省本拿比市（Burnaby, British Columbia）為友好城市，往來頗為頻繁。（張文祿報導）