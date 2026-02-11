加拿大驚傳校園及民宅連環槍擊案！釀10死25傷 疑似槍手自殘陳屍校內

這是加拿大數十年來最嚴重的集體槍擊案之一。（翻攝自Ｘ）

加拿大卑詩省東北部的偏遠城鎮塔姆勒嶺（Tumbler Ridge）當地時間10日下午發生震驚全國的大規模槍擊事件。根據皇家加拿大騎警（RCMP）證實，這起涉及校園與民宅的悲劇共造成10人死亡，其中包括1名疑似自殘身亡的槍手。這是加拿大數十年來最嚴重的集體槍擊案之一，讓這座位於洛磯山腳下、人口僅約2,400人的緊密社區陷入深沉哀痛。

綜合外媒報導，案件起始於週二下午1點20分左右，警方接獲報案指稱坦布勒嶺中學有活躍槍手出沒。警員抵達現場後，在校園內發現6人已不幸身亡，另有數十人受傷。在混亂的救援過程中，1名傷者在送醫途中傷重不治，而疑似槍手的嫌犯隨後也被發現死於校內，死因初步判定為自殘。

除了校園現場，警方隨後在附近一處據信與案件相關的民宅內，又發現了2具遺體。目前死亡人數總計達10人，另有2名受害者傷勢危急，已由直升機緊急轉院治療，其餘約25名輕傷者則在當地醫療中心接受評估與照護。

針對校園與民宅兩處命案現場的關聯，皇家加拿大騎警北部地區指揮官弗洛伊德（Ken Floyd）表示，雖然調查顯示兩者密切相關，但現階段要釐清具體的犯罪動機與人物連結仍為時過早。警方目前正擴大搜索範圍至周邊房產，以確認是否還有其他受害者或相關證據。原先發布的居民就地避難令已於傍晚解除，警方強調目前對大眾已無持續性威脅。

這起罕見的暴力事件引發國際關注，特別是加拿大一向以嚴格的槍枝管制著稱，其人均擁槍率遠低於鄰國美國。當地省議員紐菲德（Larry Neufeld）感嘆，這座純樸的小鎮關係非常緊密，每個人都能感受到這份衝擊；卑詩省公共安全廳長克里格（Nina Krieger）也公開表達慰問，並承諾將全力支援警方的調查工作。

受此悲劇影響，擁有175名學生的坦布勒嶺中學以及鄰近的小學均已宣布本週剩餘時間全面停課。學區表示將在確認地點後，透過社群媒體公布相關諮商與心理支援服務。

★《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980

