加拿大驚傳校園槍擊案！至少10死25傷 疑似兇嫌已自盡

加拿大英屬哥倫比亞省坦布勒嶺中學發生校園槍擊案。（圖／擷取自Google Maps）

加拿大西部英屬哥倫比亞省（British Columbia）一所中學在10日下午傳出槍擊案，造成至少9人喪命、25人受傷，其中2人命危，而兇嫌已身亡，死因是自殺。

根據《加拿大廣播公司》報導，警方在當地時間10日下午1時20分左右接獲報案，表示坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）發生槍擊事件，警方趕到校園，發現6名受害者已身亡，並於另一個地點發現2名死者，還有1名傷者在送醫途中傷重不治，共有9人喪生。

廣告 廣告

警方透露，這起事件還造成25人受傷，其中有2人命危，其餘教職員工及學生約100人已安全撤離。

警方最初將嫌疑人描述危「穿著連身裙、棕色頭髮的女性」，並要求附近民眾趕緊避難。後來，警方發現兇嫌已身亡，死因為自殺，並以保護隱私為由，拒絕回應槍手是否成年。

警方指出，目前仍在持續進行調查，確認是否還有第2名槍手，至於嫌犯作案動機尚待進一步釐清。

《CTWANT》關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

LINE人氣表情貼「不叫地瓜球」！官方曝正名 網驚：難怪找不到

春節換新鈔銀行湧人潮！ATM沒人遭酸「台灣人愛排隊」 網友曝關鍵原因

李千娜《世紀血案》風波未歇將登公益舞台 胡瓜力挺曝她近況