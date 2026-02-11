加拿大驚傳校園槍擊案！釀10死25傷 槍手「洋裝+棕髮女性」
加拿大卑詩省（British Columbia）驚傳校園槍擊案，當地一所中學10日下午發生重大槍擊案，造成至少包括兇嫌在內共10人死亡、至少25人受傷，而槍手初步研判為自戕身亡。
綜合加媒報導，事發學校為圖姆勒里奇中學（Tumbler Ridge Secondary School），涵蓋7至12年級學生。警方表示，當天接獲報案發生槍擊案，立即趕往該校，進入校園發現6名死者，另有2名死者在其他地點被發現，還有1人於送醫途中不治。
警方指出，這起事件共造成至少25人受傷，其中2名傷者由空中救護直升機送醫，傷勢嚴重性命垂危。至於死傷者中有多少為學生或成人，警方並未透露，也未說明嫌犯使用的武器種類。
警方證實，目前已確認槍手身分，但暫不對外公布，「我們仍在釐清是否涉及第二名嫌疑人，以及最終受害者人數，」警方稍早曾形容，這名嫌犯為「穿著洋裝、棕色頭髮的女性」，隨後證實，最初描述的嫌疑人已被發現死亡。
一名居民驚恐表示，「我立刻把門鎖上，並告訴照護員發生槍擊。她隨後得知孫女受傷被送往診所。」他指出，「我現在仍能聽到直升機在頭頂盤旋。」根據資料，圖姆勒里奇位於卑詩省東北部，該校共有約175名7至12年級學生。
