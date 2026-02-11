加拿大驚傳校園槍擊！釀9死24傷 主謀發現時已身亡

即時中心／林韋慈報導

加拿大英屬哥倫比亞省一所中學週二（台灣時間11日）發生槍擊事件，造成9人死亡、多人受傷，而疑似在校園內掃射的棕髮女槍手已確認身亡。加拿大警方獲報後也發出警報直至5小時後才解除，國際也高度重視此件校園悲劇。

根據加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大皇家騎警在坦布勒嶺中學（Tumbler Ridge Secondary School）校園內發現6名死者，並在與事件相關的住處內發現2名死者，另有1人在送醫途中不治，而估計約有24人受傷。警方稍早線上記者會表示，已確認槍手身分，但基於隱私與調查完整性，暫不公布其年齡及其他細節。

警方指出，傷者正在當地醫療中心接受評估，傷勢均無生命危險。對於死者中兒童或成人的比例，警方表示目前不便透露，呼籲外界避免揣測。坦布勒嶺位於英屬哥倫比亞省東北部，人口約2400人，距溫哥華約660公里。該鎮1970年代末因發現煤礦而快速發展，但隨著礦坑關閉，社區轉型發展旅遊業，並以恐龍與瀑布景觀聞名。

據警方指出，他們接獲報案時間約為下午1時20分（台灣時間11日凌晨3時20分），隨即趕赴現場並發布警報，呼籲居民鎖好門窗、留在室內。警報直到下午6時45分左右才解除。





