加拿大驚爆校園屠殺！槍手「冷血掃射」釀10死27傷後自戕身亡

加拿大卑詩省東北部偏遠城鎮滕布勒里奇（Tumbler Ridge）於當地時間 10 日下午驚傳大規模連環槍擊案。一名槍手先後闖入校園與民宅開火掃射，目前已知包含嫌犯在內共造成 10 人死亡、20 多人受傷。消息傳出後震驚全加，卑詩省已進入緊急狀態並投入大規模救援資源。

加拿大滕布勒里奇中學當地時間10日下午1時20分發生大規模連環槍擊案。（圖／翻攝X@theinformant_x）

當地時間10日下午1時20分，警方接獲緊急報案，稱滕布勒里奇中學（Tumbler Ridge Secondary School）有武裝槍手闖入並在校舍內無差別開火。警方隨即發布最高等級警報，下令全鎮居民鎖緊門窗就地避難。當皇家騎警（RCMP）強行攻入校園時，在教學區發現了6名受害者遗體，另有多名師生倒臥血泊中，現場狀況極其慘烈。

根據醫療部門最新統計，此案目前共有27名傷者正在接受治療。其中2名重傷者命危，已由直升機緊急轉送大型醫學中心搶救，其餘傷者則在當地醫療中心觀察中。由於該城鎮人口稀少，這起慘案幾乎讓當地醫療體系瞬間癱瘓，省議員拉里·紐費爾德（Larry Neufeld）沉痛表示，已緊急從鄰近城市調派大量救護車與心理輔導團隊進駐。

警方在校園內發現了疑似自戕身亡的槍手遺體。初步研判為單獨犯案，但由於案發前該名槍手曾於校園周邊民宅出沒並開火，警方不排除有其他犯罪現場，正擴大封鎖區域調查是否有共犯協助。目前校方已實施封鎖管控，加拿大總理與省政府官員也已向受難者家屬致哀。

