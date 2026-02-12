加拿大高中槍擊案 總理卡尼取消出席慕尼黑安全會議

（德國之聲中文網）加拿大西部卑詩省一所高中週二（2月10日）發生校園槍擊事件，造成至少8人死亡，為加拿大近代史上最嚴重的大規模死傷事件之一。嫌犯被發現陳屍於校園內，傷勢顯示可能為自傷。

警方表示，槍擊案發生在卑詩省偏遠城鎮坦布勒嶺（Tumbler Ridge）的一所高中校園內，現場發現6名死者，另有2人被發現陳屍於一處被認為與案件相關的住宅。事件中至少2人因重傷住院，另有約25人因非致命傷勢接受治療。

卑詩省皇家騎警副警長麥克唐納（Dwayne McDonald）週三在記者會上指出，槍擊案罹難者中，5人為年僅12至13歲的學生，1人為教師。麥克唐納表示，目前「沒有任何資訊顯示罹難者是被特定鎖定的目標」。另外兩名死者為嫌犯的家人。警方稱，嫌犯在攻擊校園前，疑似先於住處殺害其母親及11歲的繼弟。

卑詩省公共安全廳長克裡格（Nina Krieger）指出：「這是一個小而緊密連結的社區，也只有一支小型皇家騎警分隊，但他們在兩分鐘內迅速回應，毫無疑問拯救了生命。」

由於該地區所屬的卑詩省過去曾是英國殖民地，英國國王查爾斯三世也對此發表聲明表示，他與王後卡蜜拉對此事感到「極度震驚與悲痛」。他說：「在如此緊密連結的小鎮裡，每個孩子的名字都為人所知，每個家庭都是彼此的鄰居。」

根據校方網站資料，坦布勒嶺中學共有約160名七至十二年級學生，年齡介於12至18歲之間。校方宣布，學校將於本週剩餘時間停課，並為有需要者提供心理輔導資源。

槍手身亡 犯案動機仍待釐清

警方先前發布的警報形容嫌犯為「身穿洋裝、棕色頭髮的女性」，隨後表示，嫌犯為跨性別者，約6年前公開表達其性別認同為女性，過去曾多次依《精神健康法》被拘留接受評估與治療，並於約在4年前自該校輟學。

麥克唐納指出，警方尚未釐清嫌犯的犯案動機，現場也未發現遺書。該嫌犯過去曾持有槍枝許可證，但已過期，且其名下目前並無登記任何合法槍枝。

加拿大罕見槍擊事件 總理卡尼取消行程、全國哀悼

因應此次槍擊案，加拿大總理卡尼（Mark Carney）宣布延後原訂於週三在哈利法克斯公布新版國防產業戰略的行程，並取消隨後前往德國出席慕尼黑安全會議的計畫。

卡尼在案發後表示，對坦布勒嶺發生的「可怕槍擊事件感到無比悲痛」，並向罹難者家屬致上最深切的哀悼，並下令全國降半旗7天。

加拿大的槍枝管制法規普遍被認為較美國嚴格，但民眾仍可在取得執照後合法持有槍械。2020年，加拿大新斯科舍省發生大規模槍擊案，造成超過20人傷亡，隨後杜魯道政府陸續推出多項限制手槍及攻擊型武器的措施。然而，因相關計畫被當地農民與獵人反對，禁止部分步槍與霰彈槍的計畫最終遭到擱置。

作者: 周依恩 (路透社、法新社等)